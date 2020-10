Emmanuel Macron : ce qu’il faut retenir de ses annonces

Hier soir, le président Macron s’adressait aux Français. Un couvre-feu a été ordonné de 21h à 6h dans plusieurs grandes villes du pays.

Le couperet est tombé. En effet, hier soir le président français Emmanuel Macron s’adressait aux Français, afin d’évoquer avec eux la suite à donner aux événements. Il faut dire que le pays est frappé de plein fouet par la crise du covid-19 avec plus de 20.000 cas par jour. Résultat, la réaction du gouvernement était forcément attendue. Qu’allait dire Emmanuel Macron en ce mercredi, à 20 heures ? Longtemps, rien n’a filtré, mais très vite les chaînes d’information ont appuyé l’idée d’un couvre-feu. Résultat, dans les villes se trouvant en zone d’alerte maximale (Île-de-France, Grenoble, Lyon, Montpellier et d’autres), un couvre-feu a bel et bien été instauré, de 21h à 6 h. Il entrera en vigueur à partir de samedi, minuit. Pour l’occasion, bars, restaurants, cinéma et salle de sports devront fermer leurs portes.

Afin de le respecter, notamment si vous travaillez en restauration, il faudra quitter son lieu de travail, en fonction du temps de trajet. Si votre domicile est à 45 minutes de votre travail, il faudra donc quitter aux alentours de 20 h, afin d’être sûr d’arriver à l’heure et donc, d’éviter de se prendre une amende de 135 euros. Un nouveau coup dur pour les professionnels du secteur, qui vont devoir trouver de nouvelles parades afin de continuer à vivre et à ne pas fermer boutique.

Autre point, le gouvernement a confirmé une aide supplémentaire aux personnes touchant le RSA et les APL, allant de 100 à 150 euros par personne. Un coup de pouce bienvenu, puisque le gouvernement rappelle que les plus touchés par la crise sont celles et ceux qui sont les plus démunis. Autre point important, l’exécutif espère que la règle des 6 sera respectée, à savoir que le rendez-vous, les sorties et les rencontres ne se feront qu’à 6 au grand maximum. Pour le moment, 6 % des Français ont affirmé vouloir désobéir à ces nouvelles règles.