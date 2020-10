Voyage dans le temps : des scientifiques le croit possible

Selon des chercheurs australiens, le voyage dans le temps serait mathématiquement possible. Comment ? Une question à laquelle nous allons tenter de répondre !

Des scientifiques australiens estiment avoir réussi à résoudre un paradoxe logique, leur permettant d’affirmer que le voyage dans le temps, serait mathématiquement possible. Autant vous dire, toutefois, que les explications sont un peu compliquées et qu’il va bien falloir s’accrocher ! Pour faire simple, entre la théorie de la relativité d’Albert Einstein et le principe fondamental de la dynamique, il existe un paradoxe, appelé le paradoxe du grand-père. Dans les faits, sans vouloir entrer dans de sordides détails, il convient de noter que, dans la théorie d’Einstein, nous pouvons revenir dans le temps afin de tuer notre grand-père et toujours exister. Dans la théorie du principe fondamental de la dynamique, cela n’est pas possible. En tuant son grand-père, nous n’existons plus.

Cela étant dit, concentrons-nous sur l’étude des scientifiques de l’Université du Queensland. Selon eux, les deux théories peuvent être combinées, rendant le voyage dans le temps, théoriquement possible. Gemain Tobar, à la tête de cette recherche, s’est expliqué sur le sujet. « En tant que physicien, nous souhaitons comprendre la base de notre univers, comprendre ses règles. Des années durant nous avons rassemblé les pièces du puzzle autour de la théorie d’Einstein et celle de la dynamique. » Si leur recherche avance, celle-ci a toutefois été ralentie par la crise liée au covid-19.

Selon eux, la crise du covid pourrait d’ailleurs être arrêtée à temps. La théorie d’Einstein permet le voyage dans le temps et le retour à l’époque actuelle, or la théorie de la dynamique classique ne permet pas ce retour. Ainsi, une fois sur place, le virus serait vaincu, mais personne ne pourrait revenir à notre époque. « Dans le cas du covid-19, nous pourrions empêcher le patient 0 d’être infecté, mais en faisant ça, vous deviendrez le patient 0 ou une autre personne ». Selon les scientifiques, peu importe la façon dont nous agissons, les événements et le monde viendront toujours se rééquilibrer autour de nous.