Covid-19 : Paris et sa région, bientôt en alerte maximale ?

Paris et sa région, sur le point de passer en alerte maximale, comme Marseille, Aix et la Guadeloupe ? Les indicateurs laissent penser que oui.

Paris et sa région, bientôt en zone d’alerte maximale ? La question peut effectivement se poser alors que les indicateurs autour du covid-19 commencent à sérieusement inquiéter. En effet, sur les trois réunis, permettant de définir la situation dans laquelle se trouve une ville, deux sont en alerte maximum, à savoir un taux d’incidence supérieur à 250 et un taux d’incidence des 60 ans et plus, supérieur à 100. Pour le moment, seul l’indicateur de l’occupation des lits est stable, mais seulement dans Paris, la petite et la grande couronne ayant franchi le seuil d’alerte. Pour le moment, rien n’est donc acté, mais le ministère de la Santé a confirmé scruter la situation, affirmant que sa décision ne sera prise que dans quelques jours.

Toutefois, il apparaît clair que Paris et l’Île-de-France pourraient rapidement passer en zone d’alerte maximale. Dans la région, le taux d’incidence est de 156.8 pour 100.000 habitants, contre 259.6 rien qu’à Paris, soit cinq fois le seuil d’alerte défini. De même, le taux de positivité des tests menés ne cesse d’augmenter. Aujourd’hui, il s’établit ainsi à 10.6%, contre 10.1% lundi dernier. Enfin, il reste en 1040 lits en réanimation disponibles sur l’ensemble de la région francilienne. Autant dire que la suite s’annonce compliquée d’autant que la saison hivernale n’a pas été abordée et que la hausse du nombre de cas est exponentielle.

« La barre des lits dédiés à la prise en charge des autres patients se réduit de plus en plus et on n’a toujours pas abordé la saison hivernale, où de base, l’ensemble des services de réanimation est entièrement saturé par les patients qui présentent des décompensations respiratoires dûs à la grippe, etc », explique Bruno Megarbane, chef du service de réanimation médicale à l’hôpital Lariboisière. À l’instar de beaucoup de monde, celui-ci appelle au respect des gestes barrières et à la mise en place de mesures drastiques visant à limiter la hausse du nombre de cas et de personnes venant se faire soigner.