TikTok : l’application s’offre un sursis aux USA

Aux USA, la justice a confirmé qu’elle souhaitait annuler l’interdiction de télécharger l’application TikTok. Une nouvelle défaite pour le président Trump.

Répit pour les jeunes Américains. En effet, un juge américain a confirmé vouloir bloquer ce dimanche, la suspension de l’application chinoise TikTok, prévue dans les jours à venir. Pour rappel, le gouvernement américain a affirmé qu’il souhaitait empêcher les citoyens d’utiliser cette application phare du paysage digital, au nom de la sécurité digitale. Selon de nombreux experts, le gouvernement chinois profiterait de cette application afin de récolter et récupérer des données sensibles. Ainsi, c’est au nom de la sécurité nationale que Washington et le président Trump ont décidé d’accentuer la pression.

L’entrée en vigueur de cette mesure était prévu quelques heures plus tard. Or, le juge Carl Nicholas en a décidé autrement. En revanche, la suspension totale de l’application, officiellement prévue pour le 12 novembre prochain, n’a pas encore été annulée. « Nous sommes satisfaits que la cour ait été d’accord avec nos arguments légaux et ait empêché la mise en place de l’interdiction », a simplement réagi TikTok, dans un communiqué de presse. De son côté, le gouvernement américain a pris acte et a confirmé qu’il se pliera aux ordres de la justice, mais qu’il continuera à lutter en faveur du décret.

Pour TikTok, cette décision est du bon sens. En effet, suspendre l’application serait anticonstitutionnel et reviendrait à enfreindre le droit à la liberté d’expression. « TikTok est bien plus qu’une application, c’est la version moderne du forum public, c’est une communauté, c’est un moyen de communication (…) d’autant plus important en temps de pandémie » s’est justifié John Hall, avocat de ByteDance aux USA, la maison mère de TikTok. « Si l’interdiction entre en vigueur, c’est comme si le gouvernement empêchait les 2/3 du pays de venir à l’agora ». Il faut dire que l’application génère beaucoup de trafic et de revenus, avec plus de 400.000 nouveaux inscrits, rien qu’aux USA, par jour ! Aujourd’hui, des négociations sont en cours entre le gouvernement, l’application et de possibles repreneurs américains, pour faire passer la firme sous Oracle et Walmart et donc, permettre aux États-Unis, d’avoir accès aux données récoltées.