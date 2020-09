Lidl annonce être à la recherche de son top model !

L’entreprise allemande, Lidl, a confirmé sur les réseaux sociaux, être actuellement à la recherche d’un top model pour sa nouvelle gamme de prêt à porter.

Il y a quelques semaines, Lidl faisait le buzz en dévoilant des paires de sneakers à l’effigie de la marque. Très vite, les réseaux sociaux se sont alors emballés et les paires ont été revendues sur le net à des prix inimaginables. Fort de ce succès, l’entreprise a visiblement décidé de surfer sur la vague et a confirmé qu’elle allait sortir dans les semaines à venir une ligne de vêtements. Tout sauf une surprise, tant la marque créée dans les années 30 ne cesse de se diversifier. Après la grande distribution, Lidl a décidé de revoir son mode de fonctionnement. Aujourd’hui, l’entreprise vend un peut tout et n’importe quoi, comme des PlayStation ou même des AirPods à 20 euros.

En Irlande, la société souhaite aller plus loin et a confirmé qu’elle était à la recherche de modèles pour son merchandising. « Les rumeurs sont vraies… Notre merchandising Lidl arrive fin novembre et nous sommes à la recherche de notre Next Top Model Lidl qui fera partie de notre campagne sur les réseaux sociaux, dans notre célèbre catalogue hebdomadaire et sur nos panneaux d’affichage. Ça pourrait être vous » pouvions nous ainsi lire sur les réseaux sociaux de la firme discount. Un post qui a suscité énormément d’engagement et d’intérêt.

Pour devenir la nouvelle star, rien de plus simple. En effet, pour déposer sa candidature, il suffit de commenter les posts des réseaux sociaux de l’entreprise. La société fera alors son choix et le notifiera au grand gagnant de ce drôle de concours / recrutement. En tous les cas, Lidl change de dimension et après avoir longtemps été moquée pour être un peu « cheap » et désuète, l’entreprise allemande démontre qu’il faut désormais compter sur elle.