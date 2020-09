BalanceTonRappeur : Moha La Squale et Roméo Elvis, accusés

Le hashtag #BalanceTonRappeur a permis à plusieurs jeunes femmes de dénoncer les agissements de certaines stars, comme Moha La Squale ou Roméo Elvis.

Alors que le monde du cinéma a été balayé par la vague du mouvement Me Too, voià que celui de la musique pourrait bientôt vivre la même chose. En effet, depuis plusieurs jours, le hashtag #BalanceTonRappeur trust en tête de Twitter. Moha La Squale a été le premier à se faire dénoncer. Trois jeunes femmes ont d’ailleurs déposé plainte contre lui, pour agression sexuelle, harcèlement ainsi que pour violences et séquestration. S’il n’a pas encore réagi, nul doute qu’il sera forcé de le faire dans les heures, voire les jours à venir. Mais ces révélations ont eu un écho tout particulier et d’autres jeunes femmes ont elles aussi décidé de rebondir.

L’une d’entre elles a ainsi ouvertement accusé Roméo Elvis d’agression sexuelle. Elle a ensuite dévoilé tout un ensemble de captures d’écran, venant confirmer ses dires. Sur ces captures, la discussion entre les deux. L’artiste affirme s’en vouloir et lui présente ses excuses. Il affirme également avoir prévenu sa petite-amie et ajoute qu’il comprendrait si la jeune femme venait à tout dévoiler en public. Mais ces captures d’écran ont très vite interloqué. Sont-elles vraies ou fausses ? Face à l’ampleur du buzz, le rappeur a décidé de réagir.

Sur instagram, il a confirmé avoir été l’auteur de « gestes déplacés ». Il affirme s’excuser et n’avoir aucune explication rationnelle a ce qu’il a pu faire, ajoutant avoir eu besoin de plusieurs semaines pour tenter de comprendre et oublier ce qui s’est passé (chose qui reste, à ce jour, toujours inconnue). Il a continué, expliquant avoir cru répondre à une invitation qui n’en était pas une. « Je regrette sincèrement ce geste et surtout, je réitère publiquement les excuses déjà exprimées de nombreuses fois en privé et en personne ». Sa sœur, Angèle, a elle aussi décidé de réagir. Défendant la cause féministe, elle a expliqué qu’elle condamnait l’ensemble des actes qui vont à l’encontre de ses principes.