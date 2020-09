Chadwick Boseman : pourquoi il n’a rien dit sur sa maladie

L’acteur Chadwick Boseman n’a parlé de sa maladie qu’à très peu de personnes. Certains de ses proches ont récemment accepté de témoigner à ce sujet.

Il y a quelques jours, le monde apprenait la disparition de Chadwick Boseman. L’acteur de 43 ans souffrait effectivement d’un cancer du côlon et n’avait prévenu personne, si ce n’est quelques proches. Kevin Feige, architecte majeur et personnage central du Marvel Cinematic Universe n’était lui-même pas au courant. Le Hollywood Reporter a toutefois trouvé deux personnes qui savaient pour sa maladie, son ancien agent, Michael Greene et son formateur Addison Henderson. Interrogés, les deux hommes ont accepté d’évoquer le combat de l’acteur et surtout, sa discrétion. Selon eux, c’est sa mère qui lui aurait inculqué ces valeurs, lui apprenant à faire en sorte que les gens ne se soucient jamais pour lui.

« Elle lui a toujours appris à faire en sorte que les gens ne se tracassent pas pour lui. Il sentait aussi que dans ce métier les gens disjonctaient facilement. Et puis c’était quelqu’un de très réservé. » explique ainsi Michael Greene, toujours très ému. Ce dernier a ensuite évoqué le dernier tournage de Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom, un film qui sortira sur Netflix et qui sera le dernier de la star. Au côté de Denzel Washington, il y incarne Levee, un jeune trompettiste des années 20 qui rêve de gloire et de faire carrière à Chicago.

Un tournage qu’il a réalisé jusqu’au bout, non sans mal, puisqu’il aurait atrocement souffert. « Certaines personnes attendent toute une vie pour rencontrer l’opportunité qu’il a eue, et Chadwick avait tellement de sagesse, de connaissance, tant de choses en lui, qu’il n’allait pas laisser cette maladie l’empêcher de raconter ces histoires incroyables, d’exprimer son art dans la fleur de l’âge », explique pour sa part Henderson, proche de Boseman. Icône depuis son rôle pour Black Panther, Chadwick Boseman est devenu l’un des personnages centraux de la saga Marvel. Sa disparition a surpris le monde entier.