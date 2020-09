Covid-19 : après la Russie, Washington annonce un vaccin

Après Moscou, c’est au tour de Washington d’annoncer l’arrivée d’un vaccin contre le nouveau coronavirus. Les campagnes débuteront d’ici à novembre prochain.

Alors que la Russie a récemment dévoilé un vaccin contre le covid-19, au plus grand étonnement de nombreux experts du monde entier, voilà que Washington pourrait bien suivre. En effet, quelques semaines, après que Moscou ait annoncé être en mesure de protéger des millions de personnes, le gouvernement américain a annoncé que d’ici à début novembre, une campagne de vaccination contre le covid-19 allait être lancée. Une situation inattendue mais visiblement calculée puisque la campagne pourrait avoir lieu entre deux et trois jours seulement, avant le vote pour les présidentielles.

Baptisée opération « Warp Speed », cette campagne de vaccination se prépare tout doucement. En effet, les autorités sanitaires fédérales ont demandé aux États de se préparer urgemment à distribuer des doses à grande échelle. Les centres de vaccinations doivent ainsi être parfaitement opérationnels d’ici au début du mois de novembre. Une annonce effectuée par Robert Redfield, directeur des Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) .

Une annonce qui intervient quelques heures après qu’Anthony Fauci, le visage de la lutte contre la maladie aux USA et Stephen Hahn, directeur de la Food and Drug Administration (FDA) aient expliqué qu’en cas de résultats prometteurs, n vaccin pourrait être distribué avant les résultats de la phase 3. Personnel soignant, travailleurs en première ligne et les populations à risque seront les premiers concernés par ce traitement. Trump lui, n’a aucun moyen d’annoncer la distribution du vaccin à l’ensemble de la population, puisqu’il s’agit du rôle de la FDA. Hier, 41.500 nouveaux cas ont été confirmés aux USA, pour un bilan qui a dépassé les 185.000 décès. Reste à savoir si les populations et le reste du monde seront prêts à accepter de se faire vacciner alors que de nombreuses voix affirment qu’il est tout simplement impossible de trouver un remède à la maladie, encore mal connue, en si peu de temps.