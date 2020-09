Une rentrée 2020 spéciale, marquée par le sceau du covid-19

Cette rentrée 2020 s’annonce un peu spéciale, à cause notamment des nombreuses règles imposées pr l’exécutif, en vue de lutter contre la propagation du covid-19.

Cette fois-ci, c’est officiel. En effet, la rentrée aura bel et bien lieu d’ici quelques heures et ce sont pas moins de 12.4 millions d’écoliers, collégiens et lycéens qui vont reprendre les chemins de la classe. Une rentrée forcément un peu particulière même si l’exécutif souhaite tout faire pour que celle-ci se passe le plus normalement possible. Il faut dire qu’avec les règles liées au covid-19 et l’absence de cours depuis six mois environ, il va être compliqué de s’y remettre. Une rentrée inédite que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Éducation nationale, estime plutôt bien partie. « Normalement, il ne manquera pas d’enseignants dans les classes » a-t-il expliqué, affirmant que les personnes les plus vulnérables, celles « qui ne pourront pas être là », seront remplacées.

Au programme, gestes barrières. Le port du masque sera obligatoire dès 11 ans tandis que la distanciation sociale devra être respectée au possible. Chaque élève devra avoir son masque même si les établissements présenteront un stock de secours, juste au cas où. La situation sera particulièrement surveillée et si aucun établissement ne devrait être fermé dans les jours à venir, les prochaines semaines s’annoncent importantes. Outre le fait que septembre et octobre soient des mois craints par les scientifiques, les plus jeunes pourraient vite devenir le vecteur principal de la maladie.

Au niveau des récréations, les élèves devront également garder leurs masques et le ministre Blanquer réclame la mise en place de plusieurs services et plages horaires pour les cantines. Bon sens et pragmatismes sont les maîtres mots de cette rentrée scolaire qui devrait faire la une des tous les médias nationaux. Le gouvernement joue effectivement gros sur le sujet et une hausse des cas au sein des écoles pourrait forcer l’exécutif à revoir sa copie.