Covid-19 : le tabac et la cigarettes, bientôt interdits ?

La cigarette vecteur de transmission du covid-19 ? Certains pays ont déjà décidé de la bannir. Serait-ce bientôt au tour de la France ?

Avec 6.111 cas découverts en une journée, le 27 août dernier a été une journée particulièrement compliquée pour la France au niveau du covid-19. En effet, jamais depuis le déconfinement, un tel niveau n’avait été atteint. Hier déjà, avec plus de 5.300 cas, le « record » a été battu. Face à cette situation, comment réagir ? La question peut effectivement se poser d’autant que les experts s’accordent pour dire que la rentrée s’annonce compliquée à ce niveau-là. De même, de plus en plus de mesures strictes sont imposées, à commencer par le port du masque. À Paris par exemple, il est désormais généralisé, de même que dans certains départements d’Île-de-France.

Mais que faire si rien ne s’arrange ? Outre le reconfinement, la question des cigarettes pourrait bientôt arriver sur la table. En effet, le gouvernement français pourrait suivre certains pays, comme l’Espagne, chez qui il est désormais interdit de fumer dans l’espace public extérieur. Il y est donc interdit de fumer en terrasse ainsi que dans la rue à moins qu’une distance sociale de deux mètres au minimum, puisse être respectée. Cette mesure, adoptée pour la première fois en Galice ainsi qu’aux Canaries est désormais étendue à tout le pays et vaut pour les cigarettes électroniques.

« Les fumeurs qui sont infectés et asymptomatiques peuvent émettre des gouttelettes contenant le virus et faire courir des risques au reste de la population », s’était alors justifiée la Société espagnole d’épidémiologie, afin d’expliquer les raisons liées à son choix. En Tunisie, la situation est quasi-similaire, ou il est interdit de fumer le narguilé dans les lieux fermé. En Égypte, l’exécutif est allé plus loin, en prenant une décision similaire, ajoutant les terrasses. Enfin, l’Afrique du Sud a tout bonnement décidé d’interdire la vente de tabac.