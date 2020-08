Le rôle des RH face à la crise sanitaire du COVID-19

Cela serait insuffisant de dire que le COVID-19 (Coronavirus) a provoqué une rupture notable dans le monde des affaires, et les RH sont l’élément clé pour maintenir les entreprises unies et assurer leur continuité. Avec de fortes baisses de productivité et aussi la sensibilité à la santé mentale des employés, les RH doivent faire preuve de la plus grande prudence face à des situations aussi importantes. Voici quelques-unes des mesures que les RH peuvent prendre pour faire face à la crise du COVID-19.

Impulser à reconsidérer la compagnie

Il est bien connu que les marchés ont tendance à fonctionner selon un système de sélection naturelle, c’est-à-dire « s’adapter ou perdre », et que la vitesse d’adaptation de l’entreprise aux nouveaux besoins du marché est influencée par le RH, en plus d’être les mieux placés pour voir au-dessus de tous les processus et donner un retour d’information au personnel afin que la réinvention, le recalibrage et la nouvelle priorisation de l’entreprise puissent avoir lieu, pour enfin pouvoir atteindre le bénéfice et l’utilité possible de cette situation complexe.

Implémenter le télétravail correctement

“Garder les employés motivés et soignés est l’une des clés de la productivité en général et est généralement l’un des rôles du service des ressources humaines dans une entreprise”, selon on peut lire dans le site de Bizneo HR Software, logiciel de ressources humaines pour la gestion du personnel pour PME et Grande entreprise. De plus, les employés qui se sentent appartenir à une organisation soucieuse de leur bien-être deviennent encore plus impliqués avec elle, ce qui se traduit à son tour par une plus grande fidélité de la part des clients existants et en attirant de nouveaux clients, de meilleurs résultats et moins de rotation du personnel.

C’est vrai qu’il n’est pas facile de montrer ni de démontrer cette préoccupation de l’entreprise envers les employés lorsque le télétravail doit être mis en place et que vos employés sont enfermés chez eux toute la journée. En plus de la communication, un moyen pratique serait d’ajuster les prestations, comme l’ajout de consultations en santé mentale avec un thérapeute, ou également des ajustements financiers tels que les paiements quotidiens, les prêts, l’accès gratuit aux services, etc.

N’oublions pas non plus que désormais, le télétravail doit être mis en place dans chaque entreprise, même après la fin de la crise. Nous pourrions profiter de ce moment pour nous poser quelques questions sur la manière dont ce type de travail devrait être mis en place, comme les problèmes d’équipement et de financement pour travailler à domicile, quel devrait être le processus pour embaucher quelqu’un et travailler à domicile, comment surveiller la performance et s’assurer que les gens atteignent leurs objectifs, entre autres; et aussi déterminer ce qui va arriver aux fonctions des employés qui sont intrinsèquement physiques et ne peuvent pas être transférées au télétravail.

Répondre aux besoins des employés

Des millions d’employés déclarent avoir des problèmes de santé mentale dus à la pandémie : panique, dépression, anxiété, entre autres. Les employeurs doivent faire en sorte que leurs employés aient accès, comme nous l’avons déjà dit, aux services de santé, en plus de vérifier constamment leur état mental.

De plus, il faut déjà discerner la différence entre travailler à domicile et être à la maison pour essayer de travailler. Le domicile de chaque personne était autrefois le lieu sans stress du travail, où c’est possible de consacrer du temps à sa famille ou ses loisirs. Maintenant, nous avons été obligés de mettre notre vie professionnelle et notre vie en dehors du travail au même endroit et, clairement, ni l’équilibre ni la place de chaque personne ne sont pas les mêmes. Bien que la productivité ne soit pas la même, les entreprises doivent soutenir logistiquement tout ce qui est possible afin que les employés atteignent le même niveau de productivité, par exemple : d’où ils travaillent, quand ils travaillent et s’ils ont besoin de matériel ergonomique pour transformer leur maison en un bureau.

Cultiver la culture de la compagnie

La culture de l’organisation aide à établir l’identité ainsi que la mission de celle-ci, et donne aux employés un sentiment d’appartenance et, par conséquent, de fidélité, ce qui finit par augmenter leur productivité. Mais aujourd’hui, la culture est également menacée en pleine crise, lorsque les décisions sont prises à la hâte et que la survie de l’entreprise est le premier objectif des décisions prises avant tout.

Malheureusement pour la culture, il est impossible d’automatiser que les employés y adhèrent de la même manière que d’autres processus peuvent être automatisés, alors ici les RH viennent s’engager avec les employés à travers une communication solide et donnent l’exemple en se tenant à la culture même en temps de crise, afin que les employés puissent emboîter le pas.

Il est certes difficile de se concentrer sur la culture de l’entreprise lorsque même la vie de l’entreprise est en danger, et comme s’il n’y avait pas déjà d’autres problèmes. Cependant, c’est précisément là où ce sentiment d’appartenance sera un lien fort pour maintenir l’organisation en place.