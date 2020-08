Qu’est-ce que la traduction commerciale ?

Pour pénétrer le marché international et conclure des accords avec des partenaires étrangers, il faut comprendre l’essentiel des documents rédigés dans une langue étrangère. À cette fin, les traductions commerciales sont indispensables. Les statuts, les contrats, les accords supplémentaires, les certificats de conformité, les certificats de référence, les actes distributifs de droit et bien d’autres choses encore sont sujets à interprétation. Un travail correct avec la documentation garantit le succès des transactions, la conclusion de nouveaux contrats et l’augmentation des bénéfices. Par conséquent, le travail responsable doit être confié à des professionnels. Et Protranslate la société de traduction en ligne, est un excellent exemple de travail de qualité.

Caractéristiques de la prestation de services

Le développement de sa propre entreprise est directement lié à son marketing. Pour promouvoir l’entreprise, il faudra promouvoir les services dans le réseau, ce qui nécessitera la traduction du site et d’autres documents relatifs aux activités de la société. Lorsque l’on travaille avec de telles informations, il est nécessaire de conserver une certaine précision et un certain niveau d’alphabétisation. Le centre de traduction offre les services de spécialistes certifiés qui préparent des textes parfaits qui transmettent pleinement le sens déclaré dans une langue étrangère.

En plus du matériel publicitaire, les entrepreneurs peuvent avoir besoin de traductions commerciales de documents économiques et commerciaux liés à la conduite et à l’expansion du domaine d’activité. Dans d’autres cas, la documentation du projet fini ou les accords juridiques sont traités. La traduction de la correspondance commerciale, des lettres de garantie, des licences, des données statistiques, des documents d’assurance, etc. est indispensable au travail.

Souvent, les entrepreneurs doivent établir une coopération avec des entreprises étrangères de douane, d’assurance et de fabrication. Le volume de documentation dans une langue étrangère peut être assez important. L’orientation spécifique nécessite un accord préalable sur les modalités de préparation du texte. Il sera nécessaire de préparer les documents conformément aux exigences des associés ou des autorités de contrôle. Le travail est effectué de la manière suivante:

Dans un premier temps, le spécialiste se familiarise avec le texte, détermine sa spécificité et répond à toutes les questions du client.

Les délais et l’objectif de la traduction sont discutés avec le client. Il est possible de tester l’exécution d’une petite partie de la commande.

Le spécialiste effectue la traduction et l’établit selon les exigences.

La traduction est terminée, les timbres, signatures, apostille (si nécessaire) sont apposés.

Le client paie le travail d’une manière pratique.

Une traduction correctement rédigée peut être un excellent moyen de développer votre entreprise et d’augmenter ses bénéfices. Si les documents sont de mauvaise qualité, ils peuvent avoir un impact négatif sur la gestion des affaires, entraîner la perte de partenaires et réduire les profits.

Avantages de la traduction professionnelle commerciale

Depuis de nombreuses années, le сentre de traduction fournit des services pour le traitement de documents de complexité diverse. Les clients bénéficient d’une garantie à vie sur la qualité des traductions. Le personnel est composé de professionnels expérimentés ayant une formation linguistique et spécialisée. Il est possible de recevoir des services en urgence.Les avantages de la traduction commerciale sont suivants:

le contrôle de la qualité du texte à plusieurs niveaux;

la garantie de la pleine conformité du contenu à l’original;

le développement international rapide de l’entreprise;

pas de malentendus, d’erreurs, de fautes d’impression ou de corrections;

la prise en charge de tous les documents, quelle que soit leur complexité.

Chaque client qui s’est adressé au bureau se voit attribuer un responsable personnel, une livraison rapide et une remise supplémentaire lorsqu’il commande de gros volumes est également possible. Les commandes sont acceptées par le site 24 heures sur 24, sans les week-ends et les jours fériés. Tous les clients ont la garantie d’une confidentialité et d’une protection totales des données personnelles.