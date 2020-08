PSG : moqué, Choupo-Moting devient le héros de Paris

Moqué, pointé du doigt sur les réseaux sociaux, Choupo-Moting est devenu, le temps d’un soir, le héros de tout un club et ses supporteurs.

Dans le sport, tout va très vite, dans le football encore plus. Éric Maxim Choupo-Moting, attaquant camerounais du PSG, a longtemps été moqué sur les réseaux sociaux, la faute à une technique peu flamboyante. Attaquant de bons clubs, mais pas de très bons clubs, le joueur a même été relégué en seconde division avec l’équipe anglaise de Stock City. Aujourd’hui cependant, il a pris sa revanche. En effet, l’attaque qui a également joué en Allemagne, a été sur le terrain pendant près de 15 minutes au cours du quart de finale de Ligue des Champions opposant le club du PSG à celui de l’Atalanta Bergame.

15 minutes qui ont tout changé puisque le club était mené un but à zéro. Un centre amenant un but et un but plus tard, la qualification était acquise, permettant aux Parisiens d’enfin rompre le sort. Après la fameuse remontada contre le FC Barcelone et l’humiliation au Parc des Princes contre Manchester United, le club francilien s’est donc hissé dans le dernier carré, avant de, pourquoi pas, rêver à plus. À la fin du match, le héro du soir s’est félicité, s’étant même senti investi d’une réelle mission. « Quand je suis rentré je me suis dit “on peut pas rentrer à Paris comme ça, avec cette équipe”. Sur mon but j’ai vu Kylian, je connais sa vitesse. C’est une histoire parfaite, 50 ans de Paris… » explique-t-il, avant d’ajouter que le coach lui a tout simplement demander de tout donner sur le terrain pour cette fin de match.

L’histoire est d’autant plus belle que jamais il n’aurait du jouer ce match. Absent de la liste des joueurs de la Ligue des Champions, il était même en fin de contrat mai sa accepté de rempiler pour deux mois afin de remplacer Cavani qui lui, n’a pas souhaité rester au club. Pire encore, c’est lui qui blesse Verratti après un contact un peu trop appuyé. Les signes négatifs, contre lui, étaient donc tous bel et bien là, mais Choupo-Moting a réussi à les faire oublier en l’espace de quelques minutes seulement. Une soirée héroïque !