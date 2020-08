Covid-19 : quelle est cette histoire de vaccin en Russie ?

En Russie, un premier vaccin a été autorisé. Mais que faut-il en attendre ? Pour le moment, il apporte plus de questions que de réponses.

Un vaccin contre le covid-19, développé en Russie ? La réponse est oui. Du moins, serait oui. En effet, le président Poutine a confirmé qu’un premier projet était officiellement ficelé. Une sortie qui intervient quelques jours après celle de la vice-première ministre chargée des questions de santé, Tatiana Golikova, qui avouait il y a peu, espérer voir les premières doses être disponibles sous peu pour soignants et enseignants. Depuis, le président russe a confirmé que le projet était terminé et que, plus fou, sa propre fille avait été vaccinée. Mais, que peut-on attendre, au juste, de ce vaccin ? Pour le moment, difficile d’y voir clair.

Si la Russie est parfaitement capable de sortir un vaccin contre le covid-19, ses envies de se placer face à la concurrence et s’imposer comme le leader mondial en la matière, pose problème. Aujourd’hui, Nathalie Coutinet, chercheuse en économie de la santé à l’université Paris-XIII et experte des stratégies des firmes pharmaceutiques estime qu’il est peu probable que ce vaccin soit réellement fiable car celui-ci n’aurait pas été assez testé « Il est peu crédible que tous ces tests soient déjà arrivés à terme et avec des réponses concluantes ». Pour rappel, il faut en moyenne une dizaine d’années pour que le vaccin soit trouvé, testé puis approuvé.

Dans le cas du covid-19 en revanche, jamais la mobilisation n’aura été aussi forte. La durée de latence sera donc moins importante. Toutefois, en trouver un aussi rapidement pose question. L’OMS a d’ailleurs appelé à la prudence et invite la Russie à dévoiler les résultats des tests menés, chose que l’entreprise pharmaceutique derrière cette avancée refuse toujours de faire. Aucune étude n’a même été mise en avant. Cependant, chaque pays dispose de sa propre manière de faire et si les procédures sont bien respectées en interne, alors le vaccin peut être proposé au marché. Une phase de pharmacovigilance va alors être mise en place. Les données seront particulièrement scrutées d’autant que la manipulation est parfaitement possible.