Angèle : la chanteuse fait son coming-out

Sur les réseaux sociaux, la chanteuse belge Angèle a fait son coming-out, confirmant être en couple avec l’instagrameuse Marie Papillon.

Angèle a officialisé sa relation avec l’instagrameuse, Marie Papillon. La jeune chanteuse belge, sœur de Romeo Elvis, a posté une photo d’elle sur la place, habillée d’un simple t-shirt sur lequel nous pouvons lire « Portrait of women who love women » à traduire par, « Portrait de femmes qui aiment les femmes ». En légende, elle reprend cette petite formule, ajoutant ensuite « Au moins, c’est clair… Enfin non pas claire, Marie », accompagné d’un émoji papillon. Si certains ont du mal à comprendre le sens caché du message laissé par la chanteuse, il apparaît donc clair qu’Angèle ait confirmé être en couple avec Marie Papillon. La jeune humoriste est connue pour poster un peu tout et n’importe quoi sur instagram, avec beaucoup de second degré.

Cette décision de tout dévoiler intervient après qu’Angèle ait été traquée il y a quelques mois, par des paparazzis. L’attendant en bas de chez elle, ces derniers ont pris des photos de la jeune star, en compagnie de Marie Papillon, déjà. « Elle a retrouvé l’amour » pouvions nous ainsi lire en une des tabloïds. Une situation qui l’a beaucoup peiné, elle qui a eu l’impression de se faire traquer tel un simple animal.

Interrogée sur le sujet chez Télérama, Angèle expliquait alors, « Je m’attendais à des ragots, mais pas à ça. C’est très violent de réaliser que des paparazzis se sont cachés en bas de chez soi et ont attendu des heures pour attraper, de façon préméditée, l’image qui ferait vendre. J’ai eu la très désagréable sensation d’être traquée. Cela dépasse tout ce que j’avais déjà compris et connu. En quoi ma vie privée pourrait-elle intéresser à ce point ? ». Aujourd’hui, la star semble ainsi vouloir reprendre le contrôle de sa vie privée et couper l’herbe sous le pied à ses détracteurs et toutes les personnes qui pourraient vouloir en apprendre plus sur sa vie privée.