Covid-19 : le bilan ne cesse de s’alourdir

En France et dans le monde, le bilan du covid-19 ne cesse de s’alourdir. Se pose ainsi la question de savoir si nous allons nous en sortir !

En France, le covid-19 est en train de regagner de l’ampleur, avec plus de 1.600 cas par jour. De quoi faire peur, d’autant que de plus en plus de mesures sanitaires sont mises en place. La question de savoir si nous allons nous en sortir se pose donc réellement. Si nous regardons ailleurs, il semblerait que la réponse soit non. Le covid-19 regagne en intensité un peu partout après avoir été maîtrisé lors du confinement. Aux USA, plus de 2.000 décès en l’espace de 24 heures viennent d’être dénombrés. Le bilan est d’ailleurs terrible, avec plus de 160.000 morts. Pas assez toutefois pour stopper l’exécutif, qui a annoncé son intention de lever les recommandations imposées, notamment en terme de voyage.

En Inde, la barre des deux millions de cas a officiellement été franchie. Officiellement, le bilan des décès s’élève à un peu moins de 42.000, mais la situation serait bien plus dramatique au point que certaines localités aient demandé à ce que de nouveaux confinements soient mis en place. En Afrique, plus d’un million de cas ont été diagnostiqués, tandis qu’en République Tchèque, considéré comme le pays européen ayant le mieux réussi à gérer la pandémie, le nombre de cas repart lui aussi à la hausse. Du côté du Brésil, la barre des 100.000 décès se rapproche, avec un peu moins de 99.000 disparitions.

Tout sourire, le président Bolsonaro s’est déclaré satisfait de la réaction de son pays, estimant que les soignants et les autorités ont fait l’impossible pour venir en aide aux citoyens. Au Mexique, troisième pays le plus touché, plus de 50.000 personnes ont trouvé la mort, ce bilan s’inscrivant dans un contexte de crise économique et de gronde sociale. En Argentine, la maladie bat elle aussi des records, avec toujours plus de nouvelles contaminations. Dans le monde, plus de 19 millions de personnes ont été touchées, pour 712.000 décès.