Liban : ce qui s’est passé sur le port de Beyrouth

Au Liban, le port de Beyrouth a été pris dans une gravissime et violente explosion. Le bilan actuel reste incertain mais le pays aura du mal à se relever.

Hier soir, au Liban, a eu lieu une double explosion. Si le bilan reste pour le moment le bilan reste provisoire, avec plus de 100 décès, les images elles, ont fait le tour du monde. Selon les premières informations, l’explosion, qui a eu lieu dans un entrepôt du port de Beyrouth, la capitale libanaise, serait due à du nitrate d’ammonium. Pas moins de 2775 tonnes de cette substance auraient explosé. Elle sert notamment à créer des engrais chimiques pour les agriculteurs. Il ne s’agit toutefois pas d’un combustible, mais d’un cumulant, qui facilite la combustion avec une substance en feu. Si le produit semble être responsable, difficile de savoir comment la scène s’est déroulée. En effet, ce combustible est plutôt compliqué à faire exploser tout seul.

Dans les faits, l’entrepôt a commencé à dégager de la fumée. Une première explosion a été ressentie et les pompiers sur place ont bien tenté de contenir l’incendie. Une seconde explosion, similaire à une séisme de 3.3 sur l’échelle de Richter, ou de 8% comparé à la puissance d’Hiroshima, a alors eu lieu. Sur place, des centaines de personnes se sont retrouvées bloquées. Que ce soit sur le port ou à proximité, le souffle a été tel que des façades entières ont été ravagées. Pour le moment, La Croix Rouge estime le nombre de blessés à 4.000 mais le bilan pourrait considérablement s’alourdir dans les heures à venir, au fur et à mesure que les sauveteurs déblaient les environs.

La France et lest USA ont d’ores et déjà confirmé pouvoir et vouloir envoyé de l’aide humanitaire, au même titre qu’Israël, qui est pourtant l’ennemi numéro un du Liban. De son côté, l’exécutif semble être dépassé. À la télévision, le gouverneur de Beyrouth s’est d’ailleurs expliqué sur le sujet, affirmant que le drame vécu était une véritable catastrophe nationale. Lui-même s’est d’ailleurs demandé comment son pays fera afin de se relever d’une telle situation. « C’est une catastrophe nationale. C’est un désastre pour le Liban. Nous ne savons pas comment nous allons nous en remettre…Nous devons rester forts…Nous devons être courageux ».