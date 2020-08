Covid-19 : on en sait plus sur l’origine de la maladie

La mission menée par l’OMS commence à donner ses premiers résultats. La suite est forcément très attendue et permettre d’en apprendre plus sur l’origine de la maladie.

On en sait un peu plus sur l’origine du covid-19. En effet, alors qu’au Vietnam une nouvelle forme du covid vient d’apparaître, présentant un taux de reproduction allant de 5 à 6, contre 1.8 à 2.2 en moyenne actuellement, l’ONU a annoncé avoir réalisé de belles avancées. Pour rappel, une équipe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est actuellement du côté de la Chine afin d’étudier la provenance de la maladie. Le travail préparatoire de cette vaste et très attendue enquête épidémiologique a livré ses premiers résultats.

Interrogé à ce sujet, le directeur général de l’OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus a affirmé à l’occasion d’une conférence de presse tenue en ligne que la mission préparatoire de l’équipe envoyée en Chine était désormais terminée. Celle-ci a pour but de favoriser l’étude visant à comprendre et identifier l’origine de la maladie. « Des études épidémiologiques commenceront à Wuhan pour identifier la source potentielle d’infection des premiers cas » a-t-il ensuite ajouté.

Pour beaucoup de chercheurs, la maladie elle, serait d’origine animale. Selon une grande majorité d’entre eux, le SARS-CoV-2 serait né de la chauve-souris avant de passer par un autre animal. Une pièce du puzzle qu’ils n’arrivent toutefois pas à retrouver. Cette étude menée par l’Organisation mondiale de la santé, devrait permettre d’y voir plus clair. Toutefois, de nombreuses voix accusent la Chine d’avoir beaucoup trop tardé et tenté de dissimuler certaines preuves. Aujourd’hui, à travers le monde, près de 700.000 personnes ont trouvé la mort, pour 18 millions de cas recensés. Des vaccins également en préparation mais si les avancées sont notables sur ce point là, les experts s’accordent à dire qu’il ne sera pas prêt avant encore de longs mois. Dans tous les cas, il faudra apprendre à vivre avec le virus encore quelques temps, avant de finalement s’en débarrasser, d’où l’importance du respect des gestes barrières.