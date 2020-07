En France, les températures vont considérablement grimper !

En France, un nouvel épisode caniculaire est attendu dans les heures à venir. Les temépratures risquent de flirter, voire de dépasser, les 40 degrés.

La France va-t-elle suffoquer ? En effet, les prochains jours s’annoncent comme étant relativement chauds. À ce titre, plusieurs départements ont été placés en vigilance orange, pour canicule, preuve que Météo France souhaite que la situation évolue dans le bon sens. Aujourd’hui, l’Ardèche (07), la Drôme (26), l’Isère (38), le Rhône (69), la Savoie (73) et la Haute-Savoie (74) figurent donc sur cette liste. Il faut dire que le mercure risque de flirter avec les 40 degrés localement. Loin toutefois des épisodes caniculaires connus il y a quelques mois, lorsque, dans le sud de la France, les températures ont flirté avec les 46, voire 47 degrés.

Aujourd’hui, il fera un peu moins chaud, mais tout de même. Du côté de Bordeaux, il faudra s’attendre à des 41 degrés. Il fera environ 38 degrés du côté de la vallée du Rhône ainsi qu’au sud de la Bourgogne. Mais cette journée ne sera pas la seule journée difficilement supportable. En effet, vendredi s’annonce tout aussi compliqué, si ce n’est plus. Les régions Centre, Île-de-France, Grand-Est et Franche-Comté seront elles aussi concernées par ces alertes canicules. Du côté de Paris, il faudra par exemple s’attendre à des températures flirtant avec les 40 degrés.

Le temps lourd, rendra la journée difficilement supportable pour les organismes. Il faudra donc s’armer de patience et de bonne volonté afin de la traverser du mieux possible. Ce weekend, la situation pourrait revenir à la normale, avec une série d’épisodes orageux, qui permettront de faire chuter les températures et de respirer à nouveau. Seules les régions du Rhône et de la Savoie ne seront pas concernées, puisque les épisodes orageux, ne sont pas attendus avant plusieurs jours. Deux journées difficiles, qui annoncent un mois d’août lui aussi, particulièrement chaud.