Kanye West : il est toujours en roue libre sur les réseaux

Kanye West, toujours aussi instable ? Selon certaines sources, il tenterait en interne, de faire pression sur sa famille afin de ne pas se faire hospitaliser.

Kanye West, malade ? Cette question, nombreuses sont les personnes à se l’être posée, notamment depuis l’incident de Charleston. En meeting politique, puisqu’il est bien candidat aux prochaines présidentielles, Kanye West a fait le buzz en se mettant à pleurer face aux personnes invitées ce jour-là. Affirmant avoir failli tuer sa fille, il continue, expliquant qu’il a demandé à Kim Kardashian d’avorter de North West. Très vite, les critiques ont fusé et beaucoup ont estimé que Kanye West subissait une nouvelle crise. Bipolaire, l’artiste est bien malade. Problème, il refuse de se faire soigner. Ce constat a été corroboré quelques heures plus tard, lorsque Kanye West s’en prendra ensuite à sa famille. Accusant son épouse de l’avoir trompé, il ira jusqu’à comparer sa belle-mère, Kris Jenner, au leader nord-coréen, Kim Jong-Un.

Toutefois, l’artiste s’est un peu calmé. Toujours sur les réseaux sociaux, il présentera ses excuses à sa femme, expliquant qu’il l pouvait toujours compter sur elle et qu’il aurait du mieux la soutenir, elle qui a toujours été là pour lui. Si ces excuses auraient pu paraître sincères, il se murmure qu’en interne, Kanye West continue d’accentuer la pression sur sa famille. Selon certains proches, le rappeur serait passablement agacé et menacerait sa famille, de dévoiler certains secrets bien gardés. « Il a averti Kim qu’il connaissait les ‘secrets’ de la famille et qu’il les dévoilerait. Il y a beaucoup de choses qui ne figurent pas dans l’émission de télé-réalité – des querelles, des rencontres secrètes avec des célébrités, la chirurgie, des accords financiers et des disputes au sein de la famille » a ainsi affirmé un proche du couple.

Cependant, Kim Kardashian ne serait pas forcément stressée à cette idée. En effet, la jeune femme souhaite que son mari aille mieux et qu’il accepte de se faire soigner. Ne voulant pas le laisser seul, elle a donc décidé de continuer à accentuer la pression sur ce dernier, afin qu’il accepte finalement se faire soigner. Pour cela, elle tenterait de faire deux médecins dans leur domicile. Pour Kanye West, il s’agirait avant d’un stratagème pour que la loi 51/50 s’applique. Cette loi américaine permet à une famille de demander l’hospitalisation temporaire d’une personne, si elle représente un danger pour sa vie et celle de ses proches.