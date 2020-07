Cette découverte relance les croyances sur notre histoire

Au Mexique, une découverte pourrait relancer l’ensemble des croyances scientifiques sur l’histoire humaine et rebattre certaines cartes.

Voilà qui pourrait chambouler l’ensemble des croyances scientifiques autour de l’histoire de l’humanité. En effet, il était cru, jusqu’à aujourd’hui, que les premiers hommes ont foulé le sol américain, il y a environ 15.000 ans. Or, au Mexique, une récente découverte a permis de démontrer que ce voyage aurait été entreprise au moins 15.000 ans plus tôt encore. C’est en fouillant la grotte mexicaine de Chiquihuite, que les experts, scientifiques et archéologues ont découvert des outils vieux de plus de 30.000 ans. Une découverte inattendue, qui pourrait bien relancer les débats sur l’origine de notre civilisation.

Interrogé à ce sujet, l’archéologue Ciprian Ardelean s’est exprimé, « Nos recherches apportent de nouvelles preuves sur une présence ancienne des humains en Amérique ». Les outils concernés ont été testés au carbone 14. Résultat, ils seraient vieux de 33 à 31.000 ans. S’ils sont assez peu nombreux, la preuve elle, est bel et bien là. « Ils sont peu nombreux, mais ils sont bien là ». Selon lui, ces outils seraient même totalement différents de ce qui était connu jusqu’alors, sur place. Il se pourrait donc que les premiers hommes aient été influencés par d’autres façons de faire, depuis « l’étranger », où seraient eux-mêmes des migrateurs venus de très loin.

Seule désolation, aucun os, ni même ADN humain n’ont pu être retrouvés. « Il est probable que des humains l’ont utilisé comme base assez fixe, sans doute lors d’épisodes saisonniers récurrents dans le cadre de mouvements migratoires plus larges » explique alors l’étude. De quoi rebattre les cartes alors que les experts s’accordaient à dire que les Amériques ont été colonisées par l’homme, il y a environ 15.000 ans. Venus de Sibérie, ils auraient traversé le détroit de Béring d’aujourd’hui, qui était alors un long chemin de glace, avant d’arriver en Alaska puis de descendre. Aujourd’hui, ces affirmations sont donc remises en cause. Reste à définir comment les hommes sont alors arrivés sur place.