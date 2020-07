Port du masque obligatoire : ce qu’il faut savoir

En France, le port du masque est devenu obligatoire depuis le 20 juillet, dans les lieux publics, clos. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle mesure !

Depuis hier, lundi, le port du masque est devenu obligatoire en France, dans les lieux publics, clos. Selon le gouvernement, cette mesure permettrait de considérablement ralentir la vague de covid-19. Problème, pour beaucoup, cette décision arrive un peu tardivement. En effet, les citoyens, s’ils sont réceptifs, ne comprennent pas pourquoi le gouvernement a tant attendu. Aujourd’hui, plusieurs régions font d’ailleurs face à une nouvelle hausse du nombre de cas. En Île-de-France, les hôpitaux sont sur le qui-vive, en Bretagne, le R0 est repassé au-dessus de 2 (une personne en infecte 2 autres). En Nouvelle-Aquitaine et en Mayenne, la situation est elle aussi en constante évolution alors que le Grand Est alerte. Un reconfinement local, voire départemental n’est donc plus à exclure.

Afin d’éviter d’en arriver là, le gouvernement a donc mis en garde. Interrogé, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a tenu à rappeler les gestes barrières estimant que les Français les avaient un peu mis de côté. Les nombreuses vidéos de fêtes et autres soirées où des centaines, voire des milliers de personnes sont réunies sans masque et sans distanciation sociale interpellent. Aujourd’hui, le port du masque semble donc être l’un des moyens privilégiés. Dans les espaces publics clos, il faudra obligatoirement le porter, sous peine de recevoir une amende de 135 euros, amende portée à 1500 si vous êtes contrôlée deux fois en l’espace de 15 jours. Six mois de prison sont à prévoir pour une personne qui serait contrôlé trois fois en l’espace d’un mois, sans son masque.

La liste des lieux elle, est assez importante. Les commerces, les établissements recevant du public ainsi que les banques, les marchés couverts/de nuits sont concernés par le port du masque. Dans certaines villes, il faut même le porter dans les rues. Pour le reste, du côté des cinémas, des théâtres et des restaurants-bars, il faudra également porter son masque dès lors que vous serez en mouvement. À partir du moment ou vous serez assis et statiques, il n’y aura plus besoin de le mettre (notamment si vous êtes amenés à manger ou à boire).