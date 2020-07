Covid-19 : un vaccin fiable, pas avant 2022 ?

Selon Arnaud Fontanet, le monde ne se dotera pas d’un vaccin fiable contre le covid-19, avant 2022. Il va donc falloir à apprendre à vivre avec la maladie.

Faudra-t-il attendre encore longtemps avant d’obtenir un vaccin efficace contre le covid-19 ? Si certaines sociétés américaines, russes, chinoises et françaises continuent d’avancer sur le sujet, la réalité pourrait être différente. En effet, les premières doses seraient plutôt « expérimentales« , afin de savoir s’il est réellement possible de soigner la maladie. Ce ne sera que plus tard, courant 2022 même, qu’un véritable vaccin, à 100% efficace, pourrait être mis sur le marché. D’ici là, il faudra apprendre à vivre avec le virus. C’est en tout cas ce qu’affirme un épidémiologiste, membre du Conseil scientifique français, chargé de donner ses indications au sujet de la façon dont gérer la maladie.

Interrogé sur BFM TV, Arnaud Fontanet est très clair. Selon lui, les Français doivent se montrer plus sérieux dans la lutte contre la maladie et changer leurs habitudes. « Un vaccin, c’est plusieurs années de développement, il y a bien sûr un effort sans précédent pour développer ce vaccin, mais je serais très surpris si on avait en 2021 un vaccin qui soit efficace » explique-t-il, ajoutant que le prochain vaccin marchera de manière partielle. « Il faut qu’on apprenne à vivre avec ce virus, on ne peut pas se permettre un reconfinement… Donc prenons les choses au sérieux ». En effet, un reconfinement général du pays aurait d’importantes répercussions sur notre économie.

Pour que la situation aille pour le mieux, l’idée est donc de bien faire comprendre l’importance de la distanciation physique. Cet été, il faudra donc continuer à respecter les mesures sanitaires, même sur la plage ! Une sortie qui intervient alors que des milliers de niçois se sont rendus sur la promenade des Anglais afin de participer au concert de The Avener. De quoi agacer les politiques et notamment le maire LR de la ville, Christian Estrosi, qui a confirmé étudier la piste du port obligatoire du masque. Enfin, en intérieur, il faudra également prendre la peine de se montrer respectueux. Comme il l’a rappelé, les clusters ont tous démarré dans des endroits fermés, preuve que personne ne respectait les mesures indiquées.