Jeff Bezos : il bat son propre record de richesse

Avec ses 172 milliards de dollars, Jeff Bezos vient de battre un nouveau record de richesse. Le succès d’Amazon et de ses activités n’est plus à prouver.

Jeff Bezos bat un nouveau record de richesse. En effet, jamais un homme n’a été aussi riche que lui ! Le confinement n’a eu aucun impact sur sa société, Amazon, qui continue de gagner en importance. Marketplace vers laquelle se tourner lors de ces dernières semaines compliquées, Amazon, au même titre que les autre GAFA, s’est imposée comme une solution de recours efficace aux commerces traditionnels, malheureusement fermés à cause de la pandémie. Résultat, les commandes se sont envolées au moins aussi vite que le cours de l’action de l’entreprise américain qui, hier, a dépassé les 3.050 dollars l’unité ! Résultat, suite à un rapide calcul, il s’est avéré que Bezos venait de battre le record de richesse qu’il a lui-même précédemment établi.

En septembre 2018, il présentait un patrimoine de 167.7 milliards de dollars. Malheureusement, son divorce lui aura coûté très cher et l’action de son entreprise commença à présenter quelques signes de faiblesse. Toutefois, cette situation s’est calmée et tout est reparti à la normale. Aujourd’hui, le voilà heureux propriétaire de 172 milliards de dollars. Un chiffre incroyablement important qui ne marque cependant que le début pour le PDG d’Amazon. En effet, ce dernier est pressenti pour devenir le premier billionnaire de l’histoire. Une barre qu’il pourrait dépasser dans les années à venir et probablement, plus rapidement que prévu.

Derrière lui, se trouve Bill Gates et ses 114 milliards de dollars. En troisième position arrive le français Bernard Arnault et ses 91 milliards. La première femme, une Française, arrive en 10e position, avec 66 milliards de dollars. Il s’agit de Françoise Bettencourt. La seconde femme la plus riche, n’est autre que l’ex épouse de Bezos, Mackenzie Bezos, qui présente une fortune estimée à 36 milliards de dollars, soit le coût du divorce. Toutefois, ce chiffre ne prend pas en compte les actions dont elle dispose chez Amazon. Vous l’aurez compris, il s’agit ici, d’une sphère bien différente de la nôtre !