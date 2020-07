Lidl : la marque fait le buzz avec ses nouvelles chaussures

Lidl se lance dans la mode. La firme discount vient de proposer une nouvelle collection qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Il y a quelques jours, Lidl faisait la une des médias en France, grâce à son incroyable promotion liée au PS4. En effet, les consoles Sony étaient vendues à un prix dérisoire ! Proposées à 95 euros, ces PS4 ont provoqué un véritable attroupement. Face à l’incroyable affluence, les propriétaires du magasin concerné ont préféré tout annuler, l’idée étant d’éviter des débordements. La police a même été dépêchée sur place afin d’aider à ce que la situation revienne à la normale. Une scène hallucinante qui prouve que Lidl, malgré son côté discount, reste une marque aimée et qui sait faire réagir.

Aujourd’hui cependant, c’est pour autre chose que la firme discount fait le buzz. Il semblerait que la société ait décidé de se lancer dans la mode et vient de dévoiler sa toute première collection de vêtements. Basket, claquettes, chaussettes et t-shirt, ces nouveaux items vendus entre 99 centimes et 12.99 euros. Jusque-là, rien d’incroyable. Oui, internet est un monde merveilleux où tout peut aller très vite. Quelques posts plus tard, le côté collector de cette improbable collection a fait le reste. Résultat ? Sur le net, les items proposés à la vente ont été remis en ligne, pour des prix allant jusqu’à 20 fois plus que celui d’achat.

Pour le moment, les produits eux, ne sont pas encore proposés en France, mais bien en Angleterre ainsi qu’en Belgique. Encore un peu de patience donc, avant de pouvoir, nous aussi, nous ruer dessus. Sur les réseaux sociaux, les internautes se sont en tout cas montrés impatients même si certains plaignent déjà les jeunes enfants qui vont être obligés de porter ce genre de chaussures, aux couleurs un peu flashy. Bleues, jaunes et rouges, les sneakers Lidl sont plutôt voyantes, mais c’est bien ce qui semble plaire. Alors, Lidl, futur grand de la mode ?