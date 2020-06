Covid-19 : une seconde vague est bien probable en France

En France, une seconde vague de covid-19 serait extrêmement probable, selon les autorités sanitaires, notamment après l’été, qui ont décidé d’alerter.

En avons-nous réellement terminé avec le covid-19 ? Si certains experts affirmaient que la maladie disparaîtrait assez rapidement, force est de constater qu’aujourd’hui, la situation est dramatique puisque les chiffres n’ont jamais été aussi mauvais. Il faut dire qu’au Brésil ou aux USA, rien n’est réellement fait pour que la pandémie soit stoppée. Au Texas et en Floride, la situation serait même particulièrement alarmante. Et pour cause, s’il aura fallu trois mois pour qu’un million de personne soient touchées par le covid, le dernier million de contaminés a été atteint en huit jours seulement. En Europe, si la maladie touche moins, elle reste surveillée.

Ainsi, en France, la situation semble s’améliorer, 11 personnes ayant été déclarées mortes du covid-19 hier. Toutefois, en Allemagne comme au Portugal, certaines régions sont obligées de se reconfiner. En effet, si nous jetons un œil au R0, le taux de circulation du virus, il est repassé au dessus des 2 en Allemagne. En France, comme en Normandie, celui-ci est également en forte hausse, repassant à 1.88 ! Les sorties, les grands rassemblements et le non-respect des consignes sanitaire n’aident visiblement pas.

Mais que risquons-nous réellement, au juste ? Pour le moment, difficile de prévoir. Toutefois, le conseil scientifique a récemment affirmé qu’il était très probable qu’une seconde vague viennent toucher la France dans les mois à venir, lorsque les températures commenceront à revenir à la normale. « Une intensification de la circulation du SARS-CoV-2 dans l’hémisphère nord à une échéance plus ou moins lointaine (quelques mois, et notamment à l’approche de l’hiver) est extrêmement probable ». Hier, le professeur Didier Raoult, la figure de cette crise sanitaire, était d’ailleurs entendu par les députés de l’Assemblée nationale. Selon lui, il est également envisageable de voir la France être touchée par une seconde vague. Toutefois, elle pourrait être amortie si le pays décide de parfaitement s’y préparer.