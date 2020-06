Peaky Blinders : la suite de la série, pas avant 2022 ?

La sixième saison de Peaky Blinders serait finalement attendue pour 2022. En effet, le covid-19 semble avoir tout bousculé et les programmes ont pris du retard.

La suite de Peaky Blinders est attendue pour 2022. En effet, le tournage de la sixième saison devait débuter au mois de mars dernier. Problème, la crise du covid-19 est passée par là et la production a été forcée de décaler ce tournage à début 2021. Mais pire encore, Anthony Byrne a confirmé lors d’un entretien accordé à Digital Spy que tout cela pourrait même encore être décalé. Pire encore, la série pourrait être disponible qu’à partir de 2022. De quoi faire de la peine à de nombreux fans même si ce dernier a tenté de dédramatiser. En effet, avec le confinement, les équipes ont été en mesure de retravailler le scénario. Celui-ci se veut plus efficace, mieux ficelé et mieux pensée. La qualité sera donc au rendez-vous.

« Dans un monde idéal, ce qui serait formidable, c’est de se préparer à une reprise du tournage pour le début de l’année prochaine. Et ça paraît faisable. Mais je ne peux pas vous assurer que c’est ce qui se passera […] Si nous commençons en janvier 2021, cela signifie que le tournage se terminerait aux environs de mai-juin. Il y a ensuite 6 mois de post-production ». Des nouvelles pas franchement réjouissante donc, même si la production semble bel et bien prête à en découdre au plus vite. Résultat, si le covid nous fera attendre plus longuement, nous pouvons le remercier car, « grâce à lui », cette sixième saison de Peaky Blinders s’annonce dantesque.

« Nous savons assez précisément comment nous allons tourner les scènes de combat et d’intimité. Nous avons trouvé un moyen, c’est de ça dont nous avons parlé activement ces dernières semaines. […] Je promets que l’attente sera récompensée. Cela nous a permis de relire et retravailler les scénarios. Nous en étions déjà particulièrement satisfaits, mais nous avons pu y ajouter de nouvelles idées, et ainsi les enrichir » a-t-il ensuite ajouté, visiblement curieux. En effet, de nombreuses problématiques se posent, notamment au niveau de certaines scènes puisqu’il faudra éviter, au maximum, les contacts entre acteurs afin d’éviter la propagation de la maladie.