Trump : son premier meeting, saboté par des fans de K-Pop

Aux USA, les jeunes ont réussi à saboter le premier meetng de campagne du président Trump. Un véritable échec imputé aux fans de K-Pop !

C’est l’information du week-end. En effet, le président américain Donald Trump souhaitait donner à sa campagne électorale, un nouveau souffle. Alors que les USA traversent une crise économique et sociale sans précédent, le retour aux affaires du candidat Trump devaient lui permettre de s’offrir une petite parenthèse. Avec plus de 100.000 morts liés au covid-19, une hausse sans précédent du chômage ou encore des manifestations monstres en faveur de la fin du racisme, les temps sont compliqués pour Trump. Résultat, celui-ci s’est rendu du côté de Tulsa afin d’y tenir un meeting. Selon les organisateurs, ce dernier devait être une véritable fête. Avec 19.000 billets vendus, une salle comble et des milliers de demandes, le clan républicain se frottait les mains.

Problème, l’équipe Trump s’est fait avoir. En effet, des milliers de jeunes ont réservé des billets pour le meeting de campagne, sans jamais avoir eu l’intention de s’y rendre. Sur TikTok, de nombreuses vidéos circulaient, permettant ainsi de faire suivre les consignes. Afin de ne pas se faire voir et entendre, ces dernières étaient ensuite effacées. Dans l’idée, l’objectif de ces jeunes, était de saboter le premier meeting de campagne. Sur ce sujet, l’élue Alexandria Ocasio-Cortez a affirmé, « En réalité, des adolescents sur TikTok se sont joués de vous en inondant la campagne de Trump de fausses réservations de tickets pour vous faire croire qu’un million de gens voulait voir votre suprémaciste blanc, et vous forcer à réserver un stade pendant le Covid ».

Très engagés, les fans de K-POP ont également décidé de soutenir le mouvement Black Lives Matter. Ils ont récolté en près de 24 heures, un million de dollars ! En effet, maîtrisant à la perfection les codes du digital, ces derniers ont lancé une grande cagnotte en ligne. De quoi donner des sueurs froides au président Trump, qui va devoir trouver une parade s’il souhaite continuer sa prochaine campagne, le plus tranquillement du monde et, surtout, s’il souhaite être réélu.