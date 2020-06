Trump : un nouveau livre explosif vient le moquer

Le nouveau livre de John Bolton accuse le président Trump, de très nombreuses choses. Suffisant pour le faire tomber ?

Le livre de John Bolton ne passe pas. En effet, alors qu’il est attendu au 23 juin prochain, le nouvel ouvrage de l’ancien conseiller à la sécurité du président américain fait déjà parler au point que la Maison-Blanche souhaite en interdire la parution. Et pour cause. En effet, nous y apprenons que le président américain, malgré ses nombreuses dissensions avec la Chine, aurait sollicité l’aide de Xi Jinping dans le cadre de sa réélection. Selon Bolton, Trump aurait tenté d’amadouer Xi en lui faisant comprendre qu’il devait acheter en quantité du soja américain. De fait, les agriculteurs locaux auraient été très satisfaits de l’aide du président Trump, de quoi lui apporter une manne considérable de voix et d’envisager, plus sereinement, sa réélection.

Autre point, toujours en rapport avec la Chine, Trump aurait donné sa bénédiction aux camps d’internement des Ouïghours. Selon Bolton, c’est à Osaka, en 2019, que les deux hommes ont échangé sur le sujet, le président chinois expliquant avec clarté et précision les raisons pour lesquelles ces établissements étaient créés dans le Xinjiang. Trump lui aurait alors répondu qu’il s’agissait d’une excellente initiative et que la Chine devait continuer à agir en ce sens. Problème, les USA ont confirmé tout l’inverse sur la scène internationale, ne cessent de critiquer Pékin et ses camps visant à éradiquer la population Ouïghours. Difficile donc de comprendre ce double discours

Enfin, il semblerait que Trump ne soit pas un homme vraiment intelligent. Dans son ouvrage, Bolton affirme que le président américain ne savait pas que le Royaume-Uni était une puissance nucléaire. Il aurait également demandé à John Kelly, chef de son cabinet, si la Finlande faisait directement partie de la Russie. Une situation qui pousserait ses propres conseillers à se moquer de lui, derrière son dos. Pire encore, Trump aurait souhaité offrir à Kim Jong-Un, leader nord-coréen, un CD dédicacé de Rocket Man, d’Elton John, soit le surnom qu’il lui donnait en privé, comme en public. Un geste qui serait resté pour Trump, une priorité des mois durant.