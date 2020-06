Lea Michele : la star de Glee, dans la tourmente !

Accusée de racisme, Lea Michele, la star de Glee, se retrouve dans la tourmente alors que les États-Unis se soulèvent depuis une semaine, contre ce fléau.

Alors que dans la série musicale Glee, elle apparaissait comme étant une jeune femme souriante, disponible et accessible, voilà que les révélations continuent autour de Lea Michele. La jeune femme a effectivement décidé de soutenir le mouvement social Black Lives Matter et d’appuyer les revendications de ce dernier. Problème, certains de ses collègues et anciens collègues ne comprennent pas pourquoi, la jeune femme ayant été tyrannique avec bon nombre d’entre eux. Résultat, les révélations s’enchaînent et l’image de l’actrice prend un bien mauvais coup.

Heather Morris, qui joue elle aussi dans Glee, a décidé de réagir à toutes ces accusations, corroborant les premières sorties de ses amies. « Est-ce qu’elle était désagréable dans le travail ? Oui, vraiment. Elle a traité tant de gens de manière tellement irrespectueuse pendant tellement longtemps que c’est normal de la dénoncer. Et oui, c’est aussi de notre faute, parce qu’on a accepté que ça se passe pendant trop longtemps, sans parler » a-t-elle ainsi lancé, affirmant donc que Lea Michele était désagréable et qu’elle traitait certaines personnes d’une manière dérangeante.

Mais ce n’est pas tout ! Yvette Nicole Brown, qui partageait l’affiche avec elle dans The Mayor lui a rappelé que tout le monde méritait le respect et qu’il était de la responsabilité de tous les membres du casting, qu’ils soient blancs, noirs ou peu importe la minorité, de le faire transparaître. Enfin, Gerard Canonico, qui a collaboré avec la jeune femme dans Spring Awakening, pièce présentée à Broadway, a comparé Lea Michele à un véritable cauchemar, que ce soit sur les planches ou en dehors. De nouvelles accusations qui pourraient coûter cher à la star qui se retrouve désormais pointée du doigt. Pour le moment, elle n’a pas réagi à ces critiques, mais pourrait bien être forcée de le faire dans les prochaines heures au risque de voir la polémique s’amplifier.