USA : mais qui est le policier Derek Chauvin ?

Mais qui est le policier Derek Chauvin, l’homme qui a été filmé avec son pieds sur le cou de George Floyd, décédé des suites de cette intervention.

Depuis plusieurs jours maintenant, les États-Unis font face à de violentes manifestations. En effet, suite à la mort de George Floyd, un afro-américain de 46 ans, asphyxié à la suite d’une violente interpellation, les citoyens ont décidé de réagir. Il faut dire que la scène, filmée, est relativement choquante. Durant près de neuf minutes, ce père de famille est allongé sur le ventre, avec un policier, Derek Chauvin, sur son dos, genou au niveau de son cou. Répétant à de multiples reprises qu’il ne peut plus respirer, ce dernier devient alors inerte avant de finalement mourir. Une expertise a tenté de défendre le policier, mais une contre-expertise indépendante est venue confirmer le rôle de Chauvin. Résultat, celui-ci est désormais poursuivi pour homicide volontaire.

Le policier de Minneapolis lui, est entré dans les forces de l’ordre en 2011. Homme rugueux, il a, à son actif, pas moins de 18 plaintes, dont seules deux ont été suivies d’un effet. En outre, en 2008, ce dernier a tiré et blessé un homme non armé alors qu’il était en pleine intervention. Il a également été placé en congés forcés le temps de quelques jours suite à la mort d’un homme au cours d’une opération. Il reprendra très rapidement du service, étant alors blanchi par sa direction. Proche des idées de Trump, ce dernier pourrait même un suprémaciste blanc, plusieurs images de lui circulant sur le net, avec des casquettes « Make White Great Again ».

Mais le plus surprenant dans cette affaire, est qu’il connaissait la victime. En effet, George Floyd et Derek Chauvin ont travaillé ensemble, durant plusieurs années, au El Nuevo Rodeo, un établissement dans lequel ils assuraient la sécurité. Si Chauvin officiait à l’extérieur du bâtiment et Floyd, à l’intérieur, les deux hommes ont toutefois été en contact. Les trois hommes présents aux côtés de Chauvin eux, ont également été poursuivi par les autorités de Minneapolis, qui les accusent de non-assistance à personne en danger et de complicité.