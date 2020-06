Koh Lanta : une liaison Inès et Moussa ? Il répond !

Une liaison entre Inès et Moussa au cours du dernier Koh Lanta ? Les rumeurs vont bon train. Toutefois, Moussa a décidé de réagir sur les réseaux sociaux.

Cette saison de Koh Lanta s’apprête à connaître son épilogue. En effet, après plusieurs semaines de compétition, il ne reste désormais plus que trois aventuriers, à commencer par Naoil, la boxeuse, Inès la jeune femme au fort tempérament et enfin, Claude, le héros que beaucoup espèrent voir gagner. Grand perdant, Moussa, qui n’a pas su s’y retrouver au cours de la course d’orientation. Sorti, ce dernier a donc eu l’opportunité d’échanger avec Denis Brogniart sur instagram, afin d’évoquer avec le présentateur télé son parcours au cours de cette saison forte en rebondissements.

Mais la discussion a rapidement évolué et est allée se nicher au cœur du sujet Inès. Pour beaucoup d’internautes, Moussa et la jeune femme ont été beaucoup trop proches et certains estiment même que les deux auraient eu, ou ont une liaison. Marié et père de famille, Moussa n’a donc pas hésité à monter au créneau afin de calmer tout le monde. Très clair, il s’est ainsi exprimé, « Inès est une petite sœur. Rien d’autre. C’est marrant une fois, deux fois… Après ça, il faut calmer vos délires. C’est une belle personne, mais je ne veux pas commenter plus que ça. »

Une sortie qui intervient quelques jours après celle d’Inès. Elle aussi interrogée, Inès a effectivement décidé de réagir. Moquée, pointée du doigt, celle-ci a tenté de rassurer tout le monde, affirmant qu’il ne s’était absolument rien passé entre elle et Moussa. Ces rumeurs iraient d’ailleurs droit au cœur de la femme de l’aventurier. « Ils ont leur vie de couple, ils ont des enfants ensemble. Et même si c’est pour rigoler, faire du buzz, ce n’est vraiment pas cool. » a-t-elle lancé, rappelant que Moussa était âgé de 37 ans et qu’il était père de famille. « Il ne s’est jamais rien passé et jamais je ne manquerai de respect à la femme de Moussa. » a-t-elle terminé, essayant d’être le plus clair possible.