Covid-19 : le cannabis, efficace contre la maladie ?

Alors que les scientifiques tentent de trouver un remède efficace contre le covid-19, un groupe pharmaceutique estime que le cannabis serait l’une des pistes à suivre.

Le cannabis peut-il être réellement efficace contre le covid-19 ? Alors que de nombreux médecins et experts s’écharpent au sujet de la chloroquine, qualifiée depuis une étude publiée sur le média américain, The Lancet, d’inutile dans le cadre d’un traitement contre le coronavirus, d’autres sociétés et médecins montent au créneau. Certes, il n’existe à ce jour aucun remède, mais pour Pathway RX Inc, laboratoire spécialisé, le cannabis aurait des propriétés thérapeutiques et pourrait réduire, à hauteur de 73%, le nombre de cellules passerelles du virus au sein de notre organisme. Ces cellules servent notamment à favoriser la propagation du virus afin qu’il aille se loger dans certains de nos organes.

Toutefois, il convient de prendre ces premiers résultats, avec des pincettes. En effet, tout comme avec l’hydroxycholoroquine, les tests récemment menés l’ont été en laboratoire et non pas directement sur des humains. Ces données récupérées elles, semblent toutefois être positives. En effet, plus de 8.000 sortes de cannabis ont été testées et certaines apparaissent comme étant vraiment efficace dans le cadre de la lutte contre le covid-19, réduisant assez largement le capacités du virus à cibler certains de nos organes, comme les poumons.

Dans les faits, le covid-19 touche nos poumons grâce à l’enzyme ACE2. Sur les 8.000 sortes de cannabis différentes qui ont été essayées, 13 d’entre elles ont réussi à manipuler cette enzyme afin d’empêcher de manière significative, le virus de circuler et donc, d’entrer dans nos poumons. Une manière de rendre la maladie inoffensive. Des tests qui, dès lors, pourraient pousser certains médecins à aller plus loin dans les expérimentations et tester divers traitements à base de cannabis thérapeutiques. Une étude humaine pourrait même être envisagée à l’avenir.