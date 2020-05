Bars, restaurants : comment la réouverture va s’organiser ?

En France, les établissements de types cafés, bars et restaurants s’apprêtent à rouvrir, mais sous quelles conditions ? Premiers éléments de réponse !

La crise du nouveau coronavirus continue de frapper le monde. Si l’Union européenne semble désormais être sur le bon chemin, tous les regards sont désormais tournés vers les États-Unis, ou plus de 1.7 millions de personnes ont d’ores et déjà été contaminées, pour près de 100.000 décès. En Amérique du Sud, la situation est sensiblement similaire, avec un pays comme le Brésil qui ne fait rien pour que le confinement se passe bien. Résultat, le nombre de malades explose, avec plus de 200.000 personnes touchées. En France, nous en sommes au stade du déconfinement et, le 2 juin prochain, nos lieux de vie pourraient rouvrir. En effet, dès jeudi, l’exécutif va se prononcer au sujet des bars, des restaurants et des cafés.

Ces endroits vont-ils rouvrir ? Pour le moment, difficile de savoir même s’il apparaît clair que les premiers bilans du déconfinement sont globalement positifs. En effet, le nombre de décès ne cesse de baisser, étant pratiquement tous les jours sous les 100, voir sous les 50 alors que le nombre de nouveaux cas lui, est le plus souvent, compris entre 800 et 1000. De fait, la question de la réouverture de ces endroits se pose. Comment ces établissements vont-ils devoir s’organiser ? Quelques pistes semblent sortir du lot.

Ainsi, il semble acquis que seuls les établissements en zone verte seront capables de rouvrir leurs portes, ceux en zone orange et rouge n’auront pas cette chance. Ensuite, la distanciation sociale aurait été revue, avec 1 mètre entre les clients, au lieu de 2. L’idée ici est de continuer à garantir la sécurité des personnes et permettre aux restaurants et bars de générer une certaine rentabilité en faisant rentrer le plus de monde possible. Certaines villes, comme celle de Bordeaux, offriront la possibilité aux restaurants d’élargir leur terrasse sur les rues et places. Enfin, les serveurs seront obligés de porter un masque, au même titre que les clients lorsqu’ils se déplaceront dans l’enceinte de l’établissement (pour aller aux toilettes, par exemple).