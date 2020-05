Après le confinement, retour à la normale du débit internet

Le confinement aura eu de graves répercussions sur le débit internet. Aujourd’hui, le retour à la normale s’opère peu à peu, le débit revenant à ce qu’il était.

Le confinement terminé, internet revient à sa vitesse normale. En effet, alors que des millions de personnes se sont retrouvées chez elles, les géants du web ont décidé de ralentir le débit de leurs sites, vidéos et images, afin de garantir à tous un accès à internet. Nous pouvons aisément imaginer qu’il aurait été très mal de vu de continuer à proposer des bandes passantes réclamant énormément d’énergie et, de surcroit, empêcher certaines personnes d’avoir accès au web. Netflix, YouTube ou encore Canal+ ont donc décidé de supprimer temporairement le contenu en Full HD ou 4K. Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, s’était d’ailleurs félicité d’une telle décision. Mais aujourd’hui, le monde commence à rouvrir ses portes. La consommation d’internet diminue avec la reprise du travail et la demande en énergie diminue.

« Compte tenu des défis inédits liés à la propagation du coronavirus, Netflix a pris la décision de réduire son débit sur l’ensemble de ses flux en Europe pour une durée de 30 jours. Selon nos estimations, cela représente une baisse d’environ 25 % du trafic, tout en maintenant un service de qualité pour nos abonnés » lançait par exemple la plateforme Netflix, le 19 mars dernier. Une décision vite suivie par Canal+, qui au même moment affirmait, « Nous avions été contraints de désactiver la qualité 4K-UHD en OTT et de brider la qualité en 720p en OTT au début du confinement ». Les GAFA ont également emboîté le pas, ces derniers disposant toutefois des épaules pour tenir le choc. En effet, Amazon, Facebook et Apple n’ont pas semblé plus déstabilisés que ça par la crise.

Les GAFA, peu impacté par la crise ?

Aujourd’hui toutefois, le retour à la normale s’opère peu à peu. Une crise sanitaire qui ne semble toutefois pas avoir d’impact sur les géants du web, à commencer par Netflix qui, comme nous pouvions nous y attendre, a battu de nombreux records. En effet, l’action a tout simplement battu son record historique, celle-ci s’établissant à plus de 454 dollars. « Ceci démontre la solidité du titre et son attractivité si les cours venaient à baisser », affirme Christophe Machinot, analyste indépendant et membre du bureau de l’AFATE. Attention toutefois, ce retour à la vie pourrait entraîner une correction.