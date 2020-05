Covid-19 : oui, nous pourrons partir en vacances cet été !

Cette fois-ci, c’est confirmé. En effet, les Français vont avoir la possibilité de partir en vacances cet été. Toutefois, si un reconfinement votre venait à nécessaire, la situation pourrait évoluer.

C’est confirmé, les Français pourront partir en vacances cet été. Du moins, c’est ce qui est prévu. Interrogé à ce sujet, le Premier ministre Édouard Philippe a répondu oui à la question des journalistes, assurant sans détour que nous pourrions, après deux mois, partir en vacances au mois de juillet ainsi qu’au mois d’août. Une annonce effectuée à l’occasion de la présentation du plan de soutien au secteur du tourisme, un secteur fortement impacté par la crise sanitaire. Outre cette annonce, les professionnels de l’hôtellerie, du tourisme et de la restauration ont appris qu’un vaste plan de 18 milliards d’euros a été confirmé.

Cependant, ces vacances ne se feront pas comme avant. En effet, il est tout à fait possible que des restrictions géographiques soient imposées en fonction de l’avancée de l’épidémie de covid-19. « Les Français peuvent prendre leurs réservations », a toutefois rassuré le premier ministre ajoutant que, dans le cas d’un reconfinement express, les Français seront remboursés en intégralité. « Les acteurs du tourisme, de l’hôtellerie, se sont engagés à faire en sorte qu’ils soient intégralement remboursés dans l’hypothèse où l’évolution de l’épidémie ne rendrait pas possible le départ en vacances ».

À ce jour, les professionnels de ce secteur restent encore bloqués. Si certaines boutiques ont rouvert et proposent des ventes à emporter, hôtels comme restaurants restent suspendus aux décisions de l’exécutif. Il se murmure toutefois que certains établissements pourraient rouvrir leurs portes à partir du 2 juin, mais seulement dans les zones vertes et si des mesures sont mises en place. Les restaurants sont notamment concernés et vont devoir revoir toute leur organisation en proposant probablement beaucoup moins de couverts et des espaces plus grands, comme ce qui se fait actuellement avec les enfants acceptés dans les écoles.