Kim Glow : la star de télé-réalité dérape une nouvelle fois

Sur les réseaux sociaux, Kim Glow a une nouvelle fois dérapé, comparant le covid-19 aux camps de concentration de l’Allemagne nazi. De quoi susciter un tollé.

Il y a quelques semaines la star de télé-réalité, Kim Glow, suscitait l’indignation en se moquant ouvertement de ses haters. En effet, la jeune femme a assuré qu’elle disposait de moyens disproportionnés et qu’elle était tout à fait en mesure de partir en vacances, dès qu’elle en ressent le besoin, au contraire de ses followers qui galèrent pour un SMIC. Face au tollé, des milliers de messages ont été postés sur les réseaux sociaux, invitant les gens à ne plus suivre et à boycotter la jeune femme. « Vous, après le coronavirus, vous allez reprendre votre petite vie de merde à travailler toute la journée pour un SMIC pour payer vos factures. Moi après le coronavirus, je peux me casser où je veux, comme d’hab’ aux Maldives, peu importe ! »avait-elle notamment déclaré.

Aujourd’hui, Kim Glow a une nouvelle fois dérapé. En effet, celle-ci a ouvertement critiqué le pouvoir Macron sur sa gestion de crise. Selon elle, le gouvernement aurait laissé couler afin notamment, d’alléger ses dépenses de retraite. Le président de la République, complice ? Pour Kim Glow, la réponse est oui ! Mais elle ira encore plus loin, comparant le covid-19 aux camps de concentration. En effet, les plus faibles sont directement impactés, touchés par la maladie et meurent, généralement, les premiers. « C’est une sorte de… Comme le truc qu’on étudie à l’école… Les camps de concentration ! Bah là, en gros, c’est une guerre pour les plus faibles. C’est horrible, mais c’est vrai ».

Un point qui lui donne raison. En effet, la crise sanitaire creuse les inégalités et la population apparaît plus fracturée que jamais. Les personnes les plus pauvres ont passé du temps, confinées, dans des bâtiments insalubres et parfois, relativement petits. Certains ont perdu leur travail. D’autres en revanche, on pu profiter de la campagne et de l’air frais. Un confinement à deux vitesses, qui marque les esprits. Toutefois, ses comparaisons hâtives et dépourvues de sens ont provoqué l’indignation chez les internautes qui, une fois de plus, ont invité la jeune femme à faire preuve de descente, surtout dans cette période compliquée.