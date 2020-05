Après le covid-19, la menace des moustiques tigres en France !

En France, la menace du covid-19 plane toujours, mais celle-ci est désormais accompagnée de la menace du moustique tigre.

Alors que le monde est actuellement confiné, covid-19 oblige, voilà qu’une nouvelle menace semble peser au-dessus de nos têtes. En effet, les moustiques tigres sont de retour en France ! Le gouvernement a décidé de mettre en garde, dévoilant une carte du pays, avec pas moins de 57 départements placés en zones rouges, soit six de plus que l’an dernier. Pourquoi ? Difficile à dire, mais la menace est réelle puisque, pour rappel, le moustique tigre est porteur de diverses maladies, à commencer par le paludisme, la dengue, le chikungunya ou encore la fièvre jaune.

Dans le sud du pays, c’est l’ensemble des départements qui semblent avoir été touchés. Au nord en revanche, c’est plus disparate, puisque seule l’Île-de-France et l’Alsace qui sont frappées. Mais alors, comment faire pour éviter de se faire piquer par un moustique tigre ? C’est assez simple. En effet, les moustiques tigres raffolent des eaux stagnantes, évitez donc de vous faire avoir et de laisser arrosoirs, bouteilles, points d’eau à l’air libre. Si jamais vous n’avez pas le choix et que vos voisins semblent ne pas vraiment se soucier du problème, il convient alors de mettre en place quelques gestes barrières.

Comment éviter de se faire piquer par un moustique tigre ?

Non, il ne suffit pas de se tenir à un mètre du moustique et de porter un masque, quoique. En effet, il peut être intéressant pour vous et vos enfants, si vous en avez, de vous protéger à l’aide de moustiquaires. Cela permettra de bloquer le moustique et donc, d’éviter la moindre maladie. Autre idée qui peut s’avérer être relativement utile, la mise en place de petits points de répulsifs, ici et là à travers la pièce ou la maison. De manière générale, la citronnelle est utile, mais vous pouvez également vous tourner vers des huiles essentielles, qui feront largement l’affaire. Enfin, il existe de petits pièges à moustiques, comme les tubes collants, qui vont les attirer et les empêcher de repartir. Nous ne sommes jamais trop prudents, surtout en cette période.