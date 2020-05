Koh Lanta : Inès, menacée de mort après le départ de Sam

Après le départ de Sam, Inès a été violemment prise à partie sur les réseaux sociaux, menacée de viol et de mort. Elle a décidé de réagir en conséquence.

Vendredi dernier, Sam était éliminé de Koh Lanta. Un crève-coeur pour les fans de l’émission qui espéraient voir le jeune homme aller le plus loin possible. Il faut dire que Sam a mis toutes les chances de son côté, s’entrainant dur des années durant. Problème, son côté social aura fait défaut et le jeune aventurier s’est mis à dos une partie des candidats qui, à ses yeux, ne faisaient rien mis à part bronzer sur la plage. Moussa, Charlotte et Inès font notamment partie des personnes visées. À ce titre, de nombreux internautes agacés par l’attitude de cette dernière ont décidé de le lui faire comprendre.

Sur les réseaux sociaux, Inès a donc été attaquée, accusée de ne rien faire de ses journées, mis à part les passer à ne rien faire sur la plage. Face à l’ampleur de la polémique, la jeune femme a décidé de réagir. « À tous les cons qui arrivent à gâcher ma diffusion, qui arrivent à gâcher les bons moments que j’avais au travail. Les nerfs lâchent parce que je ne peux pas me défendre, vous n’êtes pas en face de moi, ça part tellement loin. C’est très facile de dire de ne pas faire attention à ce déferlement de haine, mais c’est tellement injuste de vous voir avoir ce droit de manquer de respect et de ne pas pouvoir se défendre ».

Mais ce n’est pas tout. En effet, Inès a été menacée de viol, et même de mort. Des menaces qui sont de trop pour elle. Là encore, la jeune femme ne décolère pas et s’en prend à ses agresseurs. « De menacer de me violer… Ça part trop loin ! J’ai été faire un jeu et vous arrivez à avoir une mentalité aussi méchante… C’est hallucinant. Les gens qui disent qu’ils vont venir chez moi, je ne comprends pas. Souhaiter la mort à quelqu’un, souhaiter le viol, c’est des mots qui sont hyper forts. Jamais je ne me permettrai de dire ça… ».