USA : hausse des appels liés à l’injection d’eau de javel

Aux États-Unis, le nombre d’appels lié à l’injection d’eau de javel et de désinfectant est en forte hausse. Les citoyens ont suivi l’appel du président Trump.

Aux États-Unis, la crise du nouveau coronavirus continue de frapper très fort. Près d’un million de personnes ont été contaminées, rien que sur le sol américain, pour 55.000 décès environ. Un bilan qui ne cesse de croître et surtout, qui semble un peu en dessous de la réalité, les chiffres étant, dans tous les cas, difficiles à compiler. Face à l’urgence, la résistance ne s’organise toutefois pas. Pire encore, après quelques jours de confinement, certains États ont décidé de rouvrir leur économie à la suite de l’appel du président américain, lui qui ne souhaite pas voir le pays se paralyser. Problème, avec plus de 26 millions de chômeurs en quelques jours, c’est tout l’inverse qui s’est produit.

Mais plus que ce constat économique, c’est bien le constat sanitaire et politique qui inquiète. Tous les jours, Trump tient des points presse aux allures de show organisés, afin de mettre en avant le bilan du gouvernement et la façon dont l’exécutif gère la crise. Ces points sont également l’occasion, pour le président américain, de distiller quelques conseils. Il y a quelques jours, l’actuel pensionnaire de la Maison Blanche a ainsi invité les Américains à s’injecter du désinfectant et à faire des séances d’UV afin de vaincre le covid-19.

Une sortie qui a provoqué un véritable tollé, au point que Trump ait dû réagir par deux fois. Affirmant une première fois avoir été sarcastique, ce dernier a ensuite confirmé qu’il ne tiendrait plus de points du genre. Il faut dire que dans certains États américains, le nombre d’appels en rapport avec l’injection de désinfectant, n’a cessé d’augmenter. C’est notamment le cas dans le Maryland et dans l’État de New-York, ou près de 50% d’appels en plus à ce sujet, ont été enregistrés, preuve que les propos du président ont été relativement suivis et que certains, malgré les contre-indications d’experts, ont décidé de suivre les préceptes du milliardaire.