Son mari apparaît nu derrière sa caméra en plein direct !

Aux États-Unis, une journaliste a tenu un direct depuis chez elle, au cours du quel son mari est apparu entièrement nu dans la douche. Une scène incroyable.

Aux États-Unis, une journaliste a choqué son monde après avoir tenu un direct au cours duquel son mari est visiblement apparu totalement nu, prenant une douche. Correspondante pour KCRA 3, Melinda Meza travaillait depuis chez elle, à Sacramento, en Californie. Son reportage lui, avait pour sujet la chevelure. En effet, les coiffeurs étant fermés, nous nous retrouvons tous dans une situation délicate. Résultat, la jeune femme souhaitait donner quelques conseils aux téléspectateurs. La Californie est confinée depuis plusieurs semaines, à cause de l’épidémie de nouveau coronavirus, résultat, c’est depuis sa salle de bain que la journaliste a tenu son direct. Problème, comme pour beaucoup de personnes à travers le monde, transformer son domicile en lieu de travail peut s’avérer compliqué.

Melinda commence donc son direct, assise dans sa salle de bain. Évoquant différentes manières de se coiffer, la jeune femme ne se rend compte de rien. Malheureusement, les téléspectateurs et les internautes ont été distraits par une scène qui se passe au second plan. Une personne semble effectivement être en train de prendre une douche ! « OMG, j’espère que ce n’est pas son mari » s’est amusé un internaute. Un autre a tenté d’expliquer la situation, « Ils sont dans la douche. Nous pouvons voir son reflet sur un second miroir placé sur la porte de la salle de bain. Il ne bouge pas car il ne veut pas être vu sur le gros miroir, derrière la femme, ne sachant pas qu’il est vu sur le premier ». Enfin, un dernier s’est amusé, se demandant pourquoi la journaliste tenait à travailler alors qu’elle avait tout ce qu’il fallait à la maison.

Face au buzz, Melinda Meza n’a pas souhaité réagir. Il apparaît toutefois clair que l’ombre aperçue soit celle de Mike de Lambert, l’époux de la jeune femme, avec qui elle est mariée depuis 2004. Un buzz bien malvenu donc, d’autant que ce n’est pas le premier. Il y a quelques jours, Jessica Lang tournait un pu de contenu depuis sa cuisine, caméra tenue par sa mère. Problème, son père n’était pas au courant et ce dernier est apparu au second plan, mettant sur lui un t-shirt, visiblement à moitié amusé, à moitié gêné par la séquence. La vidéo elle, s’est retrouvée sur le net, postée par la journaliste de SNN. « Travaillez depuis la maison, tout ira bien qu’ils disaient… » a-t-elle ajouté en légende.