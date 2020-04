Confiné, il tente d’améliorer son profil Tinder !

Aux USA, un homme confiné a décidé de revoir son profil Tinder en l’optimisant pour l’occasion. Un franc succès ? Cela reste à voir…

Une bonne partie du monde est actuellement confinée. En effet, plusieurs gouvernements ont décidé d’interdire les sorties à leurs citoyens afin d’empêcher la maladie de se propager. Il faut dire qu’en l’espace de quelques semaines, ce sont plus d’un million de personnes qui ont été officiellement dépistées, même si le bilan pourrait être bien plus important sachant qu’il est tout simplement impossible de mener des tests sur les près de 7 milliards d’individus qui peuplent notre planète. Ainsi, il semble acquis que certaines personnes se portent à merveille.

C’est notamment le cas de Jameson, 40 ans, habitant aux États-Unis.En effet, ce dernier a décidé de redonner un peu de sourire à tous les internautes en dévoilant son nouveau profil Tinder, un profil qu’il a récemment remis à jour. Sur ses nouvelles photos, cet employé dans le secteur des nouvelles technologies a décidé de mettre toutes les chances de son côté. Résultat, il a décidé de poser à côté de la denrée la plus recherchée actuellement : le papier toilette. « Je regardais mes vieilles photos Tinder et du coin de l’œil, j’ai vu mon stock de papier toilette » a-t-il ainsi expliqué, nous faisant clairement comprendre par la même occasion, qu’il pratiquait le swipe directement depuis ses toilettes.

Attention toutefois, Jameson a été très clair, ce stock, il ne date pas de la période confinement, mais ses courses ont bien été réalisées avant la pandémie et surtout, la panique qui a entouré les multiples annonces. « J’ai toujours beaucoup de papier toilette. Je dois avoir 50 rouleaux, je suis super préparé.J’ai aussi un bidet. Si le papier toilette n’attire pas les femmes, peut-être que mon bidet le fera, sait-on jamais » continue-t-il, visiblement amusé et très fier de sa blague qui, il est vrai, est dans l’air du temps. De là à ce que celle-ci fonctionne ? Après tout, pourquoi pas ! Qui ne tente rien n’a rien et Jameson semble être ouvert à l’idée d’avoir un date vidéo.