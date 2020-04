Machines de l’industrie cosmétique : l’occasion, réelle alternative au marché du neuf

Le marché de l’occasion s’est développé au cours des dernières années et, aujourd’hui, ces achats de seconde main génèrent plus de 6 milliards d’euro de chiffre d’affaires par an en France. Si pour les particuliers, l’achat de seconde main est entré dans les mœurs, qu’en est-il pour les professionnels ?

L’achat de matériel neuf, notamment dans le domaine des machines cosmétiques, est souvent considéré comme un gage de sureté pour l’acheteur. Pourtant, le marché d’occasion progresse et offre des garanties de qualité parfois supérieures au neuf. Certaines entreprises et sites spécialisés, comme Osertech, proposent d’ailleurs des outils de pointe, tels que des mélangeurs industriels, des remplisseuses, des agitateurs ou encore des fondoirs…

Les machines cosmétiques d’occasion, une alternative à prendre en compte

Est-il temps de déconstruire le diktat du marché du neuf ? Vendu comme étant ultra-performant, embarquant des technologies de dernière génération pour accomplir au mieux les tâches qui lui sont allouées, l’outillage neuf représente souvent la seule alternative pour le professionnel.

Pourtant, le marché d’occasion, même pour des machines cosmétiques de pointe, se développe de plus en plus. En effet, les professionnels qui s’essayent à l’achat de matériel industriel ayant déjà servi sont très souvent satisfaits et n’hésitent pas à recommander leur achat autour d’eux. Ils y notent de nombreux avantages, avec, en premier point, un prix bien inférieur à celui du neuf.

L’occasion représente donc une alternative beaucoup moins onéreuse que l’achat de machines neuves. De plus, les acheteurs relèvent également la sécurité d’acheter un matériel qui a déjà fonctionné entre les mains d’autres professionnels qualifiés, tout en appuyant sur la démarche écologique mise en place lors de l’achat de matériel industriel de seconde main.

Enfin, les machines cosmétiques industrielles représentent un marché de niche et parfois, l’achat d’une machine neuve induira un délai de fabrication et de livraison. Or, en utilisant une plateforme d’achat et de revente d’équipement d’occasion, ces délais sont très souvent nuls puisque la machine est déjà prête à être livrée depuis le site où elle est installée.

Osertech, un leader du marché des machines industrielles d’occasion

Depuis 30 ans, Osertech s’est imposé comme un leader dans le paysage de l’achat-vente de machines industrielles d’occasion. Couvrant aussi bien le domaine de l’agriculture que celui du cosmétique, le site d’Osertech regroupe de nombreuses offres de machines de pointe, tels que des mélangeurs industriels, des remplisseuses, des agitateurs ou encore des fondoirs. Installée en Eure-et-Loir, l’entreprise a su transposer son offre à la vague numérique et propose aujourd’hui la totalité de ses services sur son site Internet.