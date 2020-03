Kim Glow : déjà lâchée par une marque après ses dérapages !

Suite à ses multiples dérapages sur les réseaux sociaux, Kim Glow a été lâchée par une première marque qui n’a pas hésité à le communiquer haut et fort.

Il y a quelques jours, la star de téléréalité, Kim Glow, devenait la risée du web. En effet, la jeune femme s’est filmée en confinement en Tunisie, visiblement heureuse avant de poster une autre vidéo quelques heures après, en larmes, demandant l’intervention d’Emmanuel Macron et de l’armée française. Bloquée, celle-ci souhaitait surtout rentrer chez elle. Mais cette séquence a été largement commentée sur les réseaux sociaux et Kim Glow a été moquée. Face au buzz, celle-ci est vite montée au créneau affirmant que ses haters lui permettaient de faire parler et donc, de gagner de l’argent. En effet, les marques s’intéressent à elle et en profitent pour lui proposer de juteux contrats.

À ce titre, Kim Glow s’est moquée de ses followers, affirmant qu’une fois la crise du coronavirus terminée, elle n’hésiterait pas à se rendre en vacances, là où bon lui semblera. Maldives, Seychelles ? Peu lui importe d’autant que ses haters eux, travailleront très dur pour un SMIC qui leur permettra de payer quelques factures, tout au plus. Une sortie qui a poussé de nombreux internautes à réagir. En effet, la jeune femme a été qualifiée de hautaine et insultante envers sa communauté. De nouveau insultée, moquée, Kim Glow a également perdu très gros à cause de cette attaque.

Kim Glow, lâchée par GoPromo Voyages

En effet, une première marque a décidé de se séparer de Kim Glow. GoPromo Voyages a ainsi pris la décision de communiquer en ce sens et ne fera plus sa publicité à travers les réseaux sociaux de la star de téléréalité. « Bonsoir chers clients, nous tenons à vous préciser que notre partenariat avec Kim Glow a été clôturé. Merci de ne pas spammer en message privé. Nous sommes au courant de tout ce qui se passe, notre agence prend des mesures nécessaires concernant les partenariats » ont-ils écrit sur leur page instagram, passablement énervé de voir que Kim ait pu agir en ce sens, salissant de fait, le nom de leur entreprise.

Une réponse également aux appels au boycott que nous avons pu lire sur les réseaux. « Vous, après le coronavirus, vous allez reprendre votre petite vie de merde à travailler toute la journée pour un SMIC pour payer vos factures. Moi après le coronavirus, je peux me casser où je veux, comme d’hab’ aux Maldives, peu importe ! Moi ma vie est géniale. Donc votre haine, du moment que ça me fait gagner de l’argent, je m’en fous ! » écrivait la jeune femme, ce qui a poussé de nombreux internautes à demander d’arrêter de suivre Kim Glow et de s’offrir les services des marques avec qui elle collaborait, cela revenant à dire que ces dernières soutiennent les sorties et dérapages de la star.