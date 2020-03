Coronavirus : une actrice de La Casa de Papel, malade

En Espagne, le covid-19 continue de faire des ravages. Récemment, c’est une actrice star de La Casa de pape qui a confirmé être atteinte de la maladie.

En Espagne, le nouveau coronavirus (covid-19) continue de faire des ravages. En effet, des dizaines de milliers de personnes ont été touchées par la maladie poussant le gouvernement à opter pour des mesures drastiques de confinement. Outre ces annonces, l’exécutif a également annoncé que les commerces « non-essentiels » à la vie du pays allaient être fermés. En place depuis quelques jours, cette mesure est sensiblement similaire à ce qui peut se faire en France et en Italie notamment où le covid-19 fait également des ravages. D’autres nations en revanche, semblent avoir un temps de retard, à commencer par l’Angleterre.

Bien évidemment, dans des pays durement touchés, inconnus comme stars sont confirmés porteur du virus. C’est notamment le cas de l’actrice Itziar Ituño, connue pour jouer le rôle de Raquel Murillo dans la série à succès, La Casa De Papel. Sur les réseaux sociaux, la star a confirmé avoir été touchée par la maladie mais, à ce stade, pas de panique, tout semble aller très bien pour elle puisqu’elle ne souffrirait que de quelques symptômes, loin d’être graves. Une annonce qui ne remet également pas en cause la sortie internationale de la saison 4 du show, puisque La Casa de Papel est attendue sur Netflix pour le 3 avril prochain.

« Bonjour à tous ! C’est officiel, depuis vendredi après-midi, j’ai des symptômes (fièvre et toux sèche) et aujourd’hui, nous avons eu la confirmation du test épidémiologique. C’est le Coronavirus […] Mon cas est léger et je vais bien, mais c’est très très contagieux et super dangereux pour les personnes qui sont plus faibles […] Maintenant, je dois passer 15 jours en quarantaine et ensuite, nous verrons ce qu’il en est […] Ce n’est pas de la blague, soyez attentifs, ne prenez pas ça à la légère, il y a des décès, beaucoup de vies sont en jeu et nous ne savons toujours pas jusqu’où cela ira […] Restez chez vous et protégez les autres, prenez soin de vous » a-t-elle écrit, tenant à rassurer ses fans et les amateurs du show qui seront donc ravis d’apprendre que malgré tout, Raquel Murillo se porte plutôt bien.