TikTok : ces influenceurs qui gagnent des fortunes !

Sur TikTok, certains influenceurs gagnent de petites fortunes. Un média britannique a d’ailleurs recensé celles et ceux qui s’en sortent le mieux.

Nouvelle plateforme sociale par excellence, TikTok semble être en mesure de détrôner YouTube ou encore Instagram en ce qui concerne les placements de produits et les posts sponsorisés. L’audience de l’application explose littéralement et de plus en plus de personnes décident de tenter l’aventure. Résultat, de belles et grosses audiences se développent permettant ainsi aux influenceurs de générer d’importants revenus. Intéressé par la question, le site britannique Online Casinos a décidé de se pencher sur la question. Après une rapide enquête, il s’est avéré que les trois personnes sur le podium génère plus de 130 000 dollars par simple post. Vous l’aurez compris, TikTok est un réseau rentable, qui permet à celle et ceux qui en maîtrisent les codes, de battre des records.

De là à bientôt prendre le pas sur Instagram ou encore YouTube, qui fut un temps, était le réseau le plus rémunérateur ? Il y a fort à parier que oui car, contrairement aux autres plateformes, TikTok intéresse également les entreprises qui n’hésitent pas à elles aussi se lancer dans l’aventure. Le contenu proposé et consommé semble d’ailleurs être plus sympathique et attirant puisque les vidéos au format courts ont toujours eu la cote et peuvent se regarder n’importe où, n’importe quand.

Petit aperçu avec un top 30 des personnalités qui touchent le plus sur TikTok :

1. Loren Gray (175 000 dollars par post)

2. Baby Ariel (150 000 dollars par post)

3. Zach King (135 000 dollars par post)

4. Riyaz (125 000 dollars par post)

5. Kristen Hancher (115 000 dollars par post)

6. Gil Croes (110 000 dollars par post)

7. Nisha Guragain (105 000 dollars par post)

8. Jacob Sartorius (105 000 dollars par post)

9. Awez Darbar (100 000 dollars par post)

10. Jiffpom (100 000 dollars par post)

11. Jannat Zubair (100 000 dollars par post)

12. Arishfakhan (95 000 dollars par post)

13. Jay Croes (95 000 dollars par post)

14. Lucas and Marcus (90 000 dollars par post)

15. Avneet Kaur (85 000 dollars par post)

16. Lauren Godwin (85 000 dollars par post)

17. Garima Chaurasia (85 000 dollars par post)

18. Savannah LaBrant (80 000 dollars par post)

19. Brent Rivera (75 000 dollars par post)

20. Danielle Cohn (75 000 dollars par post)

21. Annie (70 000 dollars par post)

22. Sameeksha (70 000 dollars par post)

23. Cash (65 000 dollars par post)

24. Manjul Khattar (65 000 dollars par post)

25. Jason Coffee (60 000 dollars par post)

26. Aashika Bhatia (60 000 dollars par post)

27. Rebecca Zamolo (60 000 dollars par post)

28. Kira Kosarin (55 000 dollars par post)

29. Nagma Mirajkar (55 000 dollars par post)

30. Maverick Baker (55 000 dollars par post)