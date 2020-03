McDonald’s : arrivée d’une carte VIP pour manger gratuit !

McDonald’s a confirmé l’arrivée prochaine d’une carte Gold VIP, permettant à son détenteur ou sa détentrice de manger gratuitement, une année durant !

Certaines entreprises, aussi grosses et importantes soient-elles, ont une excellente maîtrise du marketing et de la communication. McDonald’s en fait indéniablement parti et, une fois de plus, l’iconique firme de fast-food vient de prouver sa valeur en dévoilant l’arrivée de sa carte VIP. Depuis des années, de nombreuses rumeurs affirment que Bill Gates, le fondateur de Microsoft, l’acteur Rob Lowe ou encore le milliardaire Warren Buffet en possèdent une, mais la réalité serait bien différente et face aux pressions des fans de Big Mac, la firme au M a décidé d’aller en ce sens.

En tout et pour tout, 1.000 cartes VIP ont été confirmées, cartes qui donneront à leurs propriétaires, la possibilité de manger gratuitement chez McDo, une année durant. « C’est officiel, « l’or est le new black ». Après des années de demandes, McDonald’s lance sa carte VIP… Accessible à tous » a confirmé un porte-parole de la chaîne de fast-food. Mais alors, comment l’obtenir ? Il faudra jouer au Monopoly McDonald’s ! « Pour l’obtenir, le seul moyen sera celui des promotions McDonald’s. Si Stormzy ou Ed Sheeran souhaitent en avoir une, il faudra donc commencer une boisson ».

Pour l’occasion, McDo a donc teasé le retour de ses promotions. Ainsi, à partir du 24 mars prochain, il sera possible de retenter sa chance en tirant la languette de son Coca-Cola. Impossible cependant de savoir jusqu’à quel point il sera possible de consommer avec cette carte, mais elle devrait vous permettre de satisfaire toutes vos envies. Pour le reste des cadeaux ? Vacances, voitures et bien évidemment, une frite gratuite, ou une longue boisson supplémentaire ! Vous l’aurez compris, il va donc falloir s’armer de patience, de chance (beaucoup de chance) et enfin il faudra consommer si vous souhaitez gagner. A vous de voir si le jeu en vaut la chandelle !