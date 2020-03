Les Marseillais : une nouvelle télé-réalité confirmée !

Après Les Marseillais, les historiques de la télé-réalité pourraient bien nous réserver une belle surprise en annonçant « La Famille », une émission au concept novateur.

Après Love Island, émission de télé-réalité présentée par Nabilla, voilà que « La Famille » s’apprête à débarquer. En effet, selon certaines indiscrétions, les historiques des Marseillais que sont Julien Tanti, Manon Marsault ou encore Carla Moreau, ont accepté de tourner pour une toute nouvelle émission. Celle-ci serait toutefois réalisée sous un format un peu différent puisqu’elle nous permettrait d’en apprendre un peu plus sur le quotidien et les coulisses de nos stars favorites. De fait, nous pourrions suivre la nouvelle vie de Carla Moreau et Kevin Guedj du côté de Londres ou encore celle de Maeva Ghennam, qui filmerait sa crémaillère.

Une annonce qui donne du poids aux rumeurs de début d’année, selon lesquelles ces stars allaient prendre du recul et quitter les Marseillais.À ce titre, la production a préféré anticiper, c’est pourquoi de nouvelles têtes sont apparues, avec les arrivées de Victoria, Maissane, ou encore Allan Guedj qui eux, devraient prendre le relais des anciens. Resteraient Maeva Ghennam et Greg, sur qui les prochaines saisons pourraient être centrées. Véritable success story, les Marseillais battent continuellement des records d’audience, faisant largement de l’ombre aux Anges qui, eux, semblent éprouver beaucoup plus de mal à perdurer, la faute notamment à un casting totalement renouvelé qui n’a séduit absolument personne.

Love Island, peut-elle faire de l’ombre ?

La nouvelle émission Love Island ne devrait pas non plus faire de grosses vagues. Diffusée sur Amazon, l’émission présentée par Nabilla se voudra probablement plus intimiste même si le concept pourrait véritablement séduire. Pour rappel, les internautes pourront dicter le quotidien des candidats qui devront accepter les choix des spectateurs. Une première bande-annonce a d’ailleurs été diffusée sur les réseaux sociaux mais également sur les comptes officiels de l’émission, créant une petite attente autour des premiers épisodes qui devraient attirer les curieux. De là à perdurer ?