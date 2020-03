Lyon : il créé une pizza avec 257 fromages différents

En France, une pizza à 257 fromages a été créée par le patron d’un établissement situé dans le 3e arrondissement de Lyon.

C’est un record du monde assez insolite. En effet, du côté de Lyon, une pizzeria a réussi l’incroyable exploit de préparer une pizza dans laquelle pas moins de 257 fromages se mélangent. Un tour de force mené d’une main de maître par Benoit Bruel, patron de la pizzeria Déliss’Pizza, installé rue Paul Bert, dans le 3 arrondissement de la capitale des Gaules. Le précédent record lui, était détenu par un Australien, qui a réussi à placer 154 fromages différents dans sa pizza, un record qui n’aura toutefois pas tenu longtemps. La France étant un pays de fromages, Benoît Bruel n’a donc pas réfléchi longtemps avant de se lancer dans cette folle aventure.

Après s’être inscrit auprès du Guiness Book, ce patron de 41 ans a décidé d’étudier avec précision les demandes du livre afin d’être sur de pouvoir entrer dans l’histoire. « Il fallait que la pizza fasse 30 centimètres de large et qu’il y ait au moins 2 à 4 grammes de fromages différents. » explique-t-il ainsi. Tour des supermarchés, des petits producteurs, le pizzaiolo a avoué avoir eu quelques moments de honte au moment de passer à la caisse avec plus de 60 fromages différents. « Au total, ça m’a coûté près de 1 000 euros de fromage ! »

Comté, camembert, pavé d’Affinois, gouda, sa pizza est une œuvre d’art qui aura demandé 2h20 de confection. « Le temps de déballer les fromages et de façonner la pâte, la confection de la pizza a duré près de 2h20. On a vu qu’il nous restait trois fromages en rab donc on les a ajoutés pour faire grimper le score à 257 ! » Au total, 730 grammes de fromage se battent en duel. Mais attention, loin d’être immonde, cette pizza serait même parfaite pour l’apéro. Un simple bout suffirait à l’apprécier… Alors, cela vous tente-t-il ? Si jamais, vous savez désormais ou aller !