Arme à feu, règlement de comptes : Mujdat, en garde à vue

Mujdat Saglam, le compagnon de Milla Jasmine, s’est retrouvé au coeur d’une sombre affaire de règlement de comptes. Il a d’ailleurs été placé en garde à vue.

Mujdat Saglam, le compagnon de Milla Jasmine, va-t-il avoir affaire avec la justice ? La question se pose après que des révélations du Parisien aient confirmé que l’entrepreneur se soit retrouvé impliqué au milieu d’un improbable règlement de comptes. Dans les faits, ce dernier et ses deux frères ont été pris à partie par un groupe d’une vingtaine de personnes, les accusant d’avoir pris énormément de retard dans les travaux que leur société se devait d’entreprendre. Réclamant 500.000 euros de dédommagement, tous ont été très mal reçus par le grand-frère de Mujdat qui est sorti pistolet à la main. Tirant en l’air afin de faire fuir tout le monde, ce dernier réussira son coup.

Mujdat Saglam, un procès est-il envisageable ?

Problème, la scène a eu lieu sur le parking d’un McDonald’s, à Grigny, dans le 91. La police est vite intervenue et une douille a bien été retrouvée par terre. Les trois frères eux, ont été placés en garde à vue le 7 février dernier, du côté du commissariat de Juvisy-sur-Orge. Le parquet d’Evry-Courcouronnes a confirmé être en charge de ce dossier qui, s’il n’avait pas impliqué Mujdat, n’aurait finalement jamais fait parler de lui.

« Une rixe a éclaté ce soir-là entre deux familles rivales de Grigny, dont celle de Mujdat et la famille F., originaire du quartier de la Grande Borne« , a ainsi confirmé le journaliste du Parisien étudiant le dossier. Les frères F., connus des services de police avaient fait appel aux frères Saglam afin de mener à bien des travaux sur l’un de leurs chantiers, mais ces derniers auraient pris un peu de retard. Aujourd’hui, les frères Saglam sont bel et bien libres, toutefois la justice pourrait bien creuser un peu plus loin. Au point d’envisager un procès ? Une nouvelle qui ne devrait pas forcément ravir Milla Jasmine !